Medvede na Slovensku sa ešte na zimný spánok nechystajú, podľa ochranárov si vraj treba zvykať

Medvede na Slovensku sa štandardne ukladajú na zimný spánok v polovici novembra, v tomto roku je tomu však inak. Pred pár dňami vznikli zábery medveďa na ceste pri vodnej nádrži Starina. Informuje TV Joj vo svojej reportáži na Noviny.sk.

Na hibernáciu vplýva viacero faktorov

„Na to, aby ten medveď začal hibernovať, vplýva veľmi veľa faktorov. Napríklad vek, zdravotný stav jedinca, či má dostatok tukových rezerv na to, aby prežil tú hibernáciu,“ uviedol ochranár z Národného parku Poloniny.

Podľa ochranárov sú prípady, kedy medveď nehibernuje aj dva roky po sebe, ak má dostatok potravy a je v dobrej kondícii.

Nemal by byť nervóznejší

„Pokiaľ bude dostatok napríklad bukvice a ten medveď sa veľmi ľahko dostane k potrave, napríklad bude mäkká zima, nemusí vôbec zaľahnúť, a proste bude fungovať počas celej zimy,“ vysvetlil.

Vplyv na jeho správanie by to však podľa ochranára nemalo mať. „Myslím si, že by nemal byť nervóznejší, pokiaľ má dostatok potravy a je v dobrej fyzickej kondícii, tak jeho správanie bude také, ako obvykle.“

