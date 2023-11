Aktivista chcel chrániť medveďa, ten ho však napadol. Život mu zachránil kolega

Na 65-ročného ekologického aktivistu zaútočil počas víkendu medveď. Ako informovala TV Joj na svojom portáli Noviny.sk, život mu zachránil kolega Lukasz Synowiecki. Celý incident sa odohral v pohorí Bieszczady (Bukovské vrchy) na juhovýchode Poľska.

Spravili chybu

Synowiecki pripustil, že obaja urobili chybu. Snažili sa vytvoriť ochrannú zónu, ale obaja boli blízko k medvediemu brlohu, kde ho vyrušili. To šelmu vyprovokovalo a zaútočila na jedného z nich.

„Išli sme do lesa, aby sme overili, či rúbu stromy. Snažili sme sa zastaviť ťažbu dreva, pretože sme vedeli, že v okolí má brloh medveď. Práve preto sme úrady požiadali o vytvorenie osobitnej ochrannej zóny so zákazom vstupu. No nedopatrením a nepozornosťou sme sa ocitli príliš blízko brlohu, čo sme neplánovali,“ uviedol pre novinárov Synowiecki.

Medveď sa otočil k nemu

Medveď spôsobil ochranárovi poranenia na hlave, tele a končatinách a aktuálne sa zotavuje v nemocnici v meste Krosno. S kolegom urobili ďalšiu chybu, že sa rozdelili a v čase útoku boli od seba asi 100 metrov.

„Samotný útok som nevidel, len som počul krik a ryčanie zvieraťa. Sám som začal kričať a utekal som tým smerom, a v tej chvíli medveď prerušil útok,“ vysvetlil ochranár. Medveď sa totiž otočil k nemu a vydal sa k nemu.

Viac podrobností o útoku si prečítajte na stránke Noviny.sk.