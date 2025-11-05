Malí chovatelia hospodárskych zvierat získajú amnestiu na priestupky súvisiace so slintačkou a krívačkou

Malí chovateliahospodárskych zvierat získajú amnestiu na priestupky, ktoré spáchali po vyhlásení mimoriadnej situácie v súvislosti s chorobou slintačka a krívačka v marci tohto roku. Ide o priestupky týkajúcich sa identifikácie alebo registrácie hospodárskych zvierat alebo porušením povinností týkajúcich sa registrácie chovov hospodárskych zvierat.
Vírus slintačky a krívačky je úplne pod kontrolou, Slovensko už nie je na mapách ako riziková krajina
„Mnohé fyzické osoby, ktoré sú chovateľmi hospodárskych zvierat, sa obávajú nahlasovať svoje chovy príslušným orgánom štátnej správy vo veterinárnej oblasti. Keďže spolupráca chovateľov hospodárskych zvierat s príslušnými orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti pri prevencii šírenia slintačky a krívačky je za aktuálnej situácie dôležitejšia ako represia verejnej moci za nesplnenie ich povinností týkajúcich sa identifikácie alebo registrácie hospodárskych zvierat alebo ich chovov, navrhujeme udeliť amnestia vo veciach priestupkov spáchaných porušením povinností týkajúcich sa identifikácie alebo registrácie hospodárskych zvierat alebo ich chovov,“ zdôvodnilo svoje kroky ministerstvo pôdohospodárstva.
Vládny kabinet na svojom stredajšom rokovaní schválil návrh uznesenia o udelení amnestie.