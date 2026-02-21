Lieky užívané majiteľmi môžu spôsobiť hormonálne poruchy domácich zvierat, tvrdí nová štúdia

Pes je apatický, mačka stráca srsť, kastrovaná fenka zrazu vykazuje príznaky ruje. Majitelia často hľadajú príčinu v krmive, veku či počasí. Veterinári však v posledných rokoch čoraz častejšie upozorňujú na menej nápadný faktor: lieky, ktoré užíva samotný človek.
Milota Mezeiová
Redaktorka webovej redakcie
3 min. čítania
Lieky užívané majiteľmi môžu spôsobiť hormonálne poruchy domácich zvierat, tvrdí nová štúdia
Ilustračné foto: Getty Images
Slovensko Zaujímavosti z vidieka Ostatné z lokality Slovensko

Nové údaje európskych odborníkov totiž naznačujú, že niektoré bežne používané hormonálne prípravky môžu mať nečakaný vplyv na zdravie domácich zvierat. A to aj vtedy, keď zviera nikdy žiadny liek nedostalo.

Nenápadný problém, ktorý si mnohí neuvedomujú

Domáce zvieratá s nami zdieľajú takmer všetko – priestor, pohovku, posteľ, každodenný kontakt. Práve blízkosť, ktorá posilňuje vzťah medzi človekom a zvieraťom, však môže v určitých prípadoch predstavovať aj zdravotné riziko.

Veterinárne autority vo viacerých krajinách zaznamenali znepokojujúce hlásenia:
– psy, mačky či drobné hlodavce vykazovali príznaky hormonálnej nerovnováhy
– bez zjavnej veterinárnej príčiny
– spoločným menovateľom boli majitelia používajúci hormonálnu substitučnú terapiu

Varovanie z Európy: čo odhalili odborníci

Španielska agentúra pre lieky a zdravotnícke produkty (AEMPS) zhrnula hlásenia o nežiaducich reakciách u zvierat po tom, čo dostala podnety od partnerských inštitúcií zo Švédska, Nemecka, Belgicka a Fínska.

Správy poukazovali na podobný scenár – zvieratá žijúce v domácnostiach, kde majitelia používali hormonálne náplasti, gély alebo masti, vykazovali zdravotné komplikácie.

Nešlo o náhodu.

Ako môže dôjsť k „prenosu“ lieku?

Niektoré formy hormonálnej terapie sa aplikujú na pokožku. Účinné látky, napríklad:

  • estrogény
  • testosterón

sa vstrebávajú cez kožu človeka. Problém nastáva, keď sa zviera dostane do kontaktu s miestom aplikácie, rukami majiteľa po natretí, posteľnou bielizňou či oblečením a nábytkom alebo dekou. Zvieratá sú na hormonálne látky mimoriadne citlivé. Aj malé množstvo môže narušiť ich vnútornú rovnováhu.

Aké problémy sa u zvierat objavili?

Podľa odborných hlásení sa vedľajšie účinky líšili v závislosti od typu hormónu.

Prípravky obsahujúce estrogén boli spojené s:

  • Feminizáciou samcov (napr. zmenšenie alebo nedostatočný vývoj semenníkov)
  • Gynekomastiou – zväčšenie mliečnych žliaz
  • Príznakmi ruje u kastrovaných samíc
  • Reprodukčnými komplikáciami – predčasný pôrod či vrodené chyby u mláďat

Testosterónové prípravky sa spájali s:

  • Alopéciou – vypadávanie srsti
  • Netypickou agresivitou
  • Poruchami správania
  • Poruchami reprodukcie samíc – absencia ruje, menšie vrhy

Prečo sú zvieratá tak citlivé?

Zvierací organizmus pracuje s hormónmi vo veľmi jemne nastavenej rovnováhe. To, čo je pre človeka terapeutická dávka, môže byť pre psa či mačku:

  • nadmerná dávka,
  • silný zásah do hormonálneho systému,
  • spúšťač zdravotných komplikácií

Najzraniteľnejšie bývajú malé plemená psov, mačky a hlodavce (morčatá, králiky)

Podľa veterinárov tieto prípady pribúdajú

Veterinárne ambulancie v Európe hlásia, že podobné prípady už nie sú raritou. Problém je, že príčina sa často odhalí až po dôkladnom rozhovore s majiteľom. „Majitelia si neuvedomujú, že liek aplikovaný na ich pokožku môže ovplyvniť zviera,“ upozorňujú veterinári.

Mnohé symptómy totiž na prvý pohľad vyzerajú ako:

  • kožné ochorenie
  • stres
  • vekové zmeny
  • endokrinné poruchy

Dá sa tomuto riziku predísť?

Dobrá správa: áno.

Stačí dodržiavať niekoľko jednoduchých zásad.

Po aplikácii lieku: 

  • dôkladne si umyť ruky
  • prekryť miesto aplikácie oblečením
  • zabrániť zvieraťu v olizovaní pokožky
  • vyhnúť sa tesnému kontaktu bezprostredne po natretí

V domácnosti so zvieraťom:

  • lieky skladovať mimo dosahu
  • náplasti a obaly bezpečne likvidovať s
  • sledovať neobvyklé zmeny u zvieraťa

Varovné signály, ktoré netreba ignorovať

Ak sa u vášho domáceho maznáčika objaví:

  • náhla strata srsti z
  • zmeny správania
  • opuch mliečnych žliaz
  • reprodukčné anomálie
  • neobvyklé hormonálne prejavy

…a v domácnosti sa používajú hormonálne prípravky, veterinári odporúčajú okamžitú konzultáciu.

Odborníci zdôrazňujú: nejde o paniku, ale o informovanosť

Hormonálna substitučná terapia má pre mnohých ľudí zásadný význam. Problémom nie sú samotné lieky, ale nevedomosť o možných nepriamych účinkoch na zvieratá. „Nejde o zákaz, ale o opatrnosť,“ zhodujú sa odborníci.

Vzťah medzi človekom a zvieraťom je mimoriadne blízky. Nové poznatky však pripomínajú, že zdieľaný priestor znamená aj zdieľané riziká. Stačí málo, ako správna manipulácia s liekmi, základná hygiena a vnímavosť k zmenám u zvieraťa.

Okruhy tém: Chovatelia Domáce zvieratá Lieky Mačka Pes

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk