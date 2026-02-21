Lieky užívané majiteľmi môžu spôsobiť hormonálne poruchy domácich zvierat, tvrdí nová štúdia

Nové údaje európskych odborníkov totiž naznačujú, že niektoré bežne používané hormonálne prípravky môžu mať nečakaný vplyv na zdravie domácich zvierat. A to aj vtedy, keď zviera nikdy žiadny liek nedostalo.
Nenápadný problém, ktorý si mnohí neuvedomujú
Domáce zvieratá s nami zdieľajú takmer všetko – priestor, pohovku, posteľ, každodenný kontakt. Práve blízkosť, ktorá posilňuje vzťah medzi človekom a zvieraťom, však môže v určitých prípadoch predstavovať aj zdravotné riziko.
Veterinárne autority vo viacerých krajinách zaznamenali znepokojujúce hlásenia:
– psy, mačky či drobné hlodavce vykazovali príznaky hormonálnej nerovnováhy
– bez zjavnej veterinárnej príčiny
– spoločným menovateľom boli majitelia používajúci hormonálnu substitučnú terapiu
Varovanie z Európy: čo odhalili odborníci
Španielska agentúra pre lieky a zdravotnícke produkty (AEMPS) zhrnula hlásenia o nežiaducich reakciách u zvierat po tom, čo dostala podnety od partnerských inštitúcií zo Švédska, Nemecka, Belgicka a Fínska.
Správy poukazovali na podobný scenár – zvieratá žijúce v domácnostiach, kde majitelia používali hormonálne náplasti, gély alebo masti, vykazovali zdravotné komplikácie.
Nešlo o náhodu.
Ako môže dôjsť k „prenosu“ lieku?
Niektoré formy hormonálnej terapie sa aplikujú na pokožku. Účinné látky, napríklad:
- estrogény
- testosterón
sa vstrebávajú cez kožu človeka. Problém nastáva, keď sa zviera dostane do kontaktu s miestom aplikácie, rukami majiteľa po natretí, posteľnou bielizňou či oblečením a nábytkom alebo dekou. Zvieratá sú na hormonálne látky mimoriadne citlivé. Aj malé množstvo môže narušiť ich vnútornú rovnováhu.
Aké problémy sa u zvierat objavili?
Podľa odborných hlásení sa vedľajšie účinky líšili v závislosti od typu hormónu.
Prípravky obsahujúce estrogén boli spojené s:
- Feminizáciou samcov (napr. zmenšenie alebo nedostatočný vývoj semenníkov)
- Gynekomastiou – zväčšenie mliečnych žliaz
- Príznakmi ruje u kastrovaných samíc
- Reprodukčnými komplikáciami – predčasný pôrod či vrodené chyby u mláďat
Testosterónové prípravky sa spájali s:
- Alopéciou – vypadávanie srsti
- Netypickou agresivitou
- Poruchami správania
- Poruchami reprodukcie samíc – absencia ruje, menšie vrhy
Prečo sú zvieratá tak citlivé?
Zvierací organizmus pracuje s hormónmi vo veľmi jemne nastavenej rovnováhe. To, čo je pre človeka terapeutická dávka, môže byť pre psa či mačku:
- nadmerná dávka,
- silný zásah do hormonálneho systému,
- spúšťač zdravotných komplikácií
Najzraniteľnejšie bývajú malé plemená psov, mačky a hlodavce (morčatá, králiky)
Podľa veterinárov tieto prípady pribúdajú
Veterinárne ambulancie v Európe hlásia, že podobné prípady už nie sú raritou. Problém je, že príčina sa často odhalí až po dôkladnom rozhovore s majiteľom. „Majitelia si neuvedomujú, že liek aplikovaný na ich pokožku môže ovplyvniť zviera,“ upozorňujú veterinári.
Mnohé symptómy totiž na prvý pohľad vyzerajú ako:
- kožné ochorenie
- stres
- vekové zmeny
- endokrinné poruchy
Dá sa tomuto riziku predísť?
Dobrá správa: áno.
Stačí dodržiavať niekoľko jednoduchých zásad.
Po aplikácii lieku:
- dôkladne si umyť ruky
- prekryť miesto aplikácie oblečením
- zabrániť zvieraťu v olizovaní pokožky
- vyhnúť sa tesnému kontaktu bezprostredne po natretí
V domácnosti so zvieraťom:
- lieky skladovať mimo dosahu
- náplasti a obaly bezpečne likvidovať s
- sledovať neobvyklé zmeny u zvieraťa
Varovné signály, ktoré netreba ignorovať
Ak sa u vášho domáceho maznáčika objaví:
- náhla strata srsti z
- zmeny správania
- opuch mliečnych žliaz
- reprodukčné anomálie
- neobvyklé hormonálne prejavy
…a v domácnosti sa používajú hormonálne prípravky, veterinári odporúčajú okamžitú konzultáciu.
Odborníci zdôrazňujú: nejde o paniku, ale o informovanosť
Hormonálna substitučná terapia má pre mnohých ľudí zásadný význam. Problémom nie sú samotné lieky, ale nevedomosť o možných nepriamych účinkoch na zvieratá. „Nejde o zákaz, ale o opatrnosť,“ zhodujú sa odborníci.
Vzťah medzi človekom a zvieraťom je mimoriadne blízky. Nové poznatky však pripomínajú, že zdieľaný priestor znamená aj zdieľané riziká. Stačí málo, ako správna manipulácia s liekmi, základná hygiena a vnímavosť k zmenám u zvieraťa.