Rakovina u domácich zvierat: 7 otázok, ktoré by mal poznať každý milovník psov a mačiek

Začalo to nevinne. Hrčka na bruchu, ktorú ste nahmatali pri večernom mojkaní. Vaša mačka si na ňu nenechala siahnuť a vy ste cítili, že niečo nie je v poriadku. Rakovina u domácich zvierat je strašiakom, ktorý nechceme ani vysloviť nahlas, no realita je taká, že je stále viac chovateľov, ktorých zvieratá túto diagnózu majú. Čo ju spôsobuje? Ako ju zviera získa? A je vôbec šanca na uzdravenie?

Prinášame odpovede na 7 najčastejších otázok, ktoré si kladie každý, kto miluje svojho domáceho miláčika ako člena rodiny.

1. Aké druhy rakoviny postihujú zvieratá najčastejšie?

Podobne ako u ľudí, rakovina u domácich zvierat nemá len jednu tvár. Môže sa prejaviť ako nádor kože, mliečnych žliaz, gastrointestinálneho traktu, kostí, pľúc, žalúdka, ale aj ako leukémia či iné onkologické ochorenie krvi. Veterinárna onkologička MVDr. Eva Horváthová vysvetľuje: „U mačiek najčastejšie diagnostikujeme nádory mliečnych žliaz a kože, u psov ide často o nádory mäkkých tkanív, genitálií alebo ústnej dutiny.“

2. Kto lieči rakovinu u domácich miláčikov?

Znie to možno prekvapivo, no rakovina u domácich zvierat je v rukách celého tímu odborníkov. Prvotné podozrenie môže vysloviť váš bežný veterinár, no do boja proti rakovine nastupuje špecialista – veterinárny onkológ. Ten nielen potvrdí, ale nastaví aj správny liečebný plán.

Včasná diagnostika je kľúčom k úspešnej liečbe. Rakovina u mačiek sa často objaví až pri rutinných vyšetreniach. Ilustračné foto: GettyImages

3. Ako sa rakovina u domácich zvierat diagnostikuje?

Najčastejšie sa na rakovinu príde náhodne – pri predoperačných testoch alebo rutinnom vyšetrení. Veterinár môže zistiť podozrivý nález pomocou röntgenu, ultrazvuku alebo krvného testu. V prípade potreby sa robí biopsia, niekedy dokonca malý chirurgický zákrok na získanie vzorky.

„Pri včasnom záchyte vieme nádor často úplne odstrániť,“ uvádza MVDr. Monika Benešová, odborníčka na diagnostiku nádorových ochorení. Pravidelné kontroly raz do roka, u starších zvierat aj dvakrát ročne, sú preto kľúčové.

4. Dá sa rakovine u zvierat predísť?

Nie vždy, no prevencia má obrovský význam. Niektoré typy rakoviny sú geneticky podmienené, no iným sa dá predísť – napríklad kastráciou. „Kastrácia mačiek pred prvým háraním môže výrazne znížiť riziko vzniku rakoviny mliečnych žliaz,“ pripomína MVDr. Horváthová.

Dôležitá je aj ochrana proti vírusom, ako napríklad FeLV (vírus mačacej leukémie), ktorý môže spôsobiť rakovinu. Očkovanie a vyhýbanie sa kontaktu s infikovanými zvieratami môžu predísť nákaze.

A nezabúdajme ani na pasívne fajčenie – zvieratá v domácnosti s fajčiarom majú preukázateľné vyššie riziko vzniku nádorov.

5. Ako sa rakovina u domácich zvierat lieči?

Liečba je veľmi podobná tej ľudskej: chirurgické odstránenie nádoru, chemoterapia (intravenózne alebo vo forme tabliet), rádioterapia alebo imunoterapia a podobne. Každý prípad je však iný a liečebný plán musí byť šitý na mieru – podľa veku, typu nádoru aj celkového zdravotného stavu zvieraťa.

6. Ktoré plemená sú náchylnejšie na rakovinu?

Výskum Kalifornskej univerzity ukázal, že niektoré plemená psov majú genetickú predispozíciu. Hladkosrstý retriever, bernský salašnícky pes a westhighlandský biely teriér majú až o 50 % vyššie riziko rakoviny než iné plemená. Menšie psy sú na tom o čosi lepšie – úmrtnosť na rakovinu u trpasličích plemien je pod 10 %.

U mačiek zatiaľ neexistujú jednoznačné údaje o plemennej náchylnosti k nádorovým ochoreniam.

7. Dá sa rakovina u domácich miláčikov úplne vyliečiť?

Slovo „vyliečiť“ je v onkológii opatrnejšie. Lekári hovoria skôr o remisii – teda stav, keď príznaky rakoviny úplne vymiznú. Niektoré druhy nádorov sú dobre liečiteľné, iné agresívne a zákerné.

Kľúčom k úspechu je rýchla diagnostika, správna liečba a úzka spolupráca medzi veterinárom a majiteľom. Práve chovateľ je ten, kto zabezpečuje starostlivosť, lieky, stravu a pohodu svojmu domácemu zvieraťu počas liečby.