Lidl pokračuje ako oficiálny partner európskych futbalových klubových súťaží

Počas minulej sezóny sa v rámci európskeho futbalového partnerstva spojilo 36 krajín a 72 klubov počas 342 hracích dní, čím sa podľa Nielson Sports Lidl stal najviditeľnejším sponzorom súťaží* a priblížil fanúšikom hru, ktorú milujú.
Komunitné iniciatívy reťazca oslovili tisíce hráčov, fanúšikov a rodín. Počas sezóny 2024/2025 Lidl:
- rozdal viac ako 18 000 porcií čerstvého ovocia, aby dodal energiu futbalovým fanúšikom na štadiónoch.
- Vyjadril podporu zákazníkom a rodinám v celej Európe rozdaním 4 685 vstupeniek, čím sprístupnil špičkový európsky futbal väčšiemu počtu rodín a komunít.
- 7 524 malých futbalových fanúšikov sa stalo súčasťou Lidl Kids Teamu, vystúpili na ihrisko spolu so svojimi hrdinami a zažili čaro zápasu zblízka.
V budúcnosti bude Lidl naďalej prinášať nezabudnuteľné momenty pre futbalových fanúšikov aj v sezóne 2025/2026, a to prostredníctvom súťaží o lístky, zážitkov s Lidl Kids Team a dostupnosti čerstvých a zdravých potravín. Toto partnerstvo zdôrazňuje záväzok Lidla podporovať aktívny životný štýl, komunity a robiť futbal dostupnejším a inkluzívnejším pre všetkých.
Vďaka podpore zodpovedného stravovania a aktívneho životného štýlu nie je partnerstvo Lidla s UEFA Európskou i Konferenčnou ligou len o podpore futbalu svetovej úrovne. Je aj o vytváraní životných a nezabudnuteľných momentov pre ľudí, futbalových fanúšikov a rodiny v celej Európe.
Robin Ruschke, vedúci marketingu v Lidl International, hovorí: „Minulá sezóna bola naozaj výnimočná. Spojili sme fanúšikov spoločnosti Lidl z krajín celej Európy a priblížili sme futbal tisícom rodín. Tešíme sa, že pokračujeme v našom partnerstve a naďalej podporovať zdravý životný štýl, komunitného ducha a nezabudnuteľné zážitky pre všetkých na ihrisku aj mimo neho.“
*Nielsen Sports. Interná správa, jún 2025. Nepublikovaný dokument. Sprístupnené spoločnosťou Lidl. Výskumná vzorka: 12 000 ľudia vo veku 16 – 69 rokov.
