KDH: Novelou zákona k medveďom si koalícia robí z ústavy trhací kalendár, máme lepšie riešenie (video)

Kresťanskí demokrati nepodporia novelu ústavného zákona k medveďom a prinášajú vlastné, lepšie riešenie. Uviedol to poslanec Marián Čaučík (KDH) na pondelkovej tlačovej besede.

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) upozorňuje, že vládna koalícia má v parlamente väčšinu a riešiť situáciu s medveďmi môže cez platnú právnu úpravu, a nie robiť z ústavy trhací kalendár.

Ochrana života alfou a omegou

Preto kresťanskí demokrati navrhujú iné riešenie, a to cez novelu Zákona o civilnej ochrane. Apelujú tiež na nutnosť zjednodušiť a zefektívniť administratívu. Ako uviedol podpredseda KDH Viliam Karas, ochrana života je podľa hnutia alfou a omegou.

„No nemôžeme dávať čokoľvek do ústavy a robiť z nej trhací kalendár. Prijatím tohto ústavného zákona by sme boli pravdepodobne jediný štát, ktorý by poľovaniu na medvede dal ochranu ústavným zákonom,“ vysvetlil Karas. Čaučík doplnil, že rozumejú obavám ľudí žijúcich v regiónoch s častým výskytom medveďov.

„V KDH máme riešenia na ochranu života, zdravia a majetku pred dravými zvieratami. Nedá sa to však spraviť narýchlo a bez diskusie, ako to tlačí vláda a stavať celú situáciu do roviny buď si za ľudí, alebo za medvede,“ vysvetlil Čaučík.

Upravená definícia mimoriadnej udalosti

KDH v tejto súvislosti navrhuje novelizovať Zákon o civilnej ochrane. V ňom by sa upravila najmä definícia mimoriadnej udalosti, za ktorú sa bude považovať aj výskyt divej zvery mimo jej prirodzeného výskytu v intraviláne obce, vykazujúcej znaky ohrozenia života a zdravia obyvateľstva a poškodenia majetku.

Podľa právneho experta KDH Jozefa Humenského je výhodou tohto zákona to, že už teraz upravuje presný postup v prípade vyhlásenia mimoriadnej udalosti. Tú vyhlasuje starosta alebo primátor.

„Obdobné opatrenie, ako by sa to mohlo upraviť, už platí napríklad pri stromoch, ktoré môžu ohrozovať život, zdravie a majetok, keď aj v prípade zákonom chráneného druhu môže starosta alebo primátor nariadiť opílenie, prípadne zrezanie celého stromu,“ priblížil Humenský. KDH súčasne upozorňuje, že bude potrebná aj novelizácia Zákona o ochrane prírody. Zrevidoval by sa aj proces udeľovania výnimiek na ministerstve životného prostredia.

„Myslíme si, že proces je potrebné výrazne zefektívniť, spružniť, zaviesť menej byrokratické postupy a skrátiť lehoty na vydávanie výnimiek,“ uzavrel Humenský.