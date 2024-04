Prevalcoval ma, podupal a poskákal po mne. Opísal lesník stret s medveďom, ktorému život zachránil inštinkt

Lesník Martin Jambrich pre TV Joj opísal napadnutie medveďom medzi Matiašovcami a Hutami, ktoré sa odohralo vo štvrtok 4. apríla. Ako uviedol v reportáži zverejnenej na stránke Noviny.sk, s medveďmi sa stretol nejedenkrát, ale nebyť varovných výstrelov, zrejme by šelma v útoku pokračovala.

V danej lokalite išiel na kontrolu porastov. „Zapískal som a zatlieskal som niekoľkokrát, pretože som vedel, že v tej lokalite sa medvede prirodzene vyskytujú, nezaznamenal som žiadny pohyb,“ uviedol napadnutý lesník.

Odplašil ho vďaka zbrani

Prešiel pár metrov po chodníku, keď sa naňho vyrútil približne 100-kilogramový medveď a zvalil muža na zem. „Prevalcoval ma, poskákal po mne, podupal po mne. Zutekal dole, kde ho prechádzajúce autá znova vytlačili na mňa, kde pokračoval útok,“ pokračoval v opisovaní hrozivých chvíľ.

Vzal si zbraň, ktorú nosieva pre takéto prípady do lesa, aby odplašil medveďa. Jeden raz vystrelil do vzduchu a dva do neďalekého stromu. „Keby som nebol vystrelil, tak ten útok pokračuje a dopadlo by to asi ešte horšie,“ myslí si lesník.

S poraneným hrudníkom, chrbticou a zlomenými rebrami sa mu podarilo dostať k autu, odkiaľ si privolal pomoc. Po ošetrení v nemocnici ho pustili do domáceho liečenia.

Medveď ho napadol aj v roku 2016

Pre lesníka to však nebol prvý incident s medveďom. V roku 2016 ho napadol medveď, ale vtedy takéto vážne zranenia neutrpel. Ako uviedol, má kontakt s medveďmi aj 40-krát ročne. Nerozumie však tomu, prečo ho napadol, keď dal o sebe vedieť písknutím či tlesknutím.

„Je to moje riziko povolania. Ja tam do tej roboty idem, že sa z tej roboty nemusím vrátiť. Či ma napadne medveď alebo môže na mňa spadnúť strom, čiže je to riziko povolania. Nie som prvý ani posledný, kto by niečo takéto zažije, ale neprajem to nikomu,“ dodal na záver lesník.

Celý rozhovor s lesníkom nájdete na stránke Noviny.sk.