Jarná údržba záhradného jazierka: Všetko, čo potrebujete vedieť

Jarná údržba záhradného jazierka si vyžaduje niekoľko krokov, ktoré ho prebudia do opätovnej krásy. Aj keď nás počasie občas prekvapí ochladením, je to ideálny moment na to, aby sme sa postarali o svoje jazierko a pripravili ho na najbližšie mesiace. Ak sa budeme držať nasledujúcich krokov, tento proces bude nielen jednoduchý, ale i efektívny.

Začať treba vyčistením jazierka

Základom každej jarnej údržby je dôkladné vyčistenie jazierka. Zbavíme ho všetkých nečistôt vrátane lístia, odumretých častí rastlín a povrchových rias, ktoré sa mohli nahromadiť počas zimy. V prípade plytkých jazierok môžem na čistenie použiť sieťku alebo špeciálne hrable na vodnú burinu.

Zistíme poškodenia a opravíme ich

Mráz, zlé zimné počasie a iné vplyvy mohli naše jazierko poškodiť. Preto po zime skontrolujeme jednotlivé časti a všetko technické vybavenie. Nezabudnime spustiť filtráciu, ktorá je kľúčová pre zdravie obyvateľov jazierka. Odporúča sa pridať tiež baktérie, ktoré podporujú zdravé prostredie. Tie sa do vody pridávajú vtedy, keď voda konštantne dosahuje aspoň nad 5 °C.

Nezabudnúť na výmenu vody

Pre zdravie rýb je potrebné v jazierku vymeniť časť vody. Starú vodu odčerpáme a nahradíme ju novou. Pozor dáme na to, aby mala rovnakú teplotu ako voda v jazierku.

Skontrolujeme pH vody

Nezabudnime na kontrolu pH a ďalších hodnôt kvality vody. Správne hodnoty sú potrebné pre ryby, ktoré sú mimoriadne citlivé na zdravie v akomkoľvek prostredí. Je to možné prostredníctvom špeciálnych prúžkov.

Podporíme zdravý reštart ekosystému

Na záver nezabudneme zabezpečiť, aby ryby mali po zimných mesiacoch dostatok podpory pre svoje imunitné systémy. Preto zvýšenú pozornosť venujeme ich zdraviu a netreba tiež podceniť ani význam kvalitného krmiva. Ak sú ryby už aktívne, ale teplota vody je ešte stále nízka (pod 10 °C), začíname ich kŕmiť ľahko stráviteľným krmivom s vysokým obsahom pšeničných klíčkov.

Správna starostlivosť o záhradné jazierko v jarných mesiacoch zabezpečí, že bude celé leto nielen krásne na pohľad, ale aj zdravé a životaschopné pre všetkých jeho obyvateľov.