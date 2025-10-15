Inšpekcia životného prostredia potvrdila, že SEWA dodržiava voči klientom zákonné a férové podmienky

Slovenská inšpekcia životného prostredia preverovala, či spoločnosť SEWA, a.s., ktorá je najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov elektrozariadení na Slovensku, poskytuje svojim klientom zmluvné a cenové podmienky v súlade so zákonom.
Kontrola, ktorú inšpekcia vykonala v treťom štvrťroku na základe podnetu jednej z konkurenčných firiem, potvrdila, že SEWA plní zákonné povinnosti a voči všetkým klientom postupuje rovnako.
Rovnaké a férové podmienky
Spoločnosť SEWA podľa zistení inšpektorov uplatňuje voči svojim partnerom rovnaké a nediskriminačné podmienky bez ohľadu na ich veľkosť či postavenie na trhu.
Napätie pre skládku odpadu v Mokrom Háji rastie, starosta obce vyzýva mesto Skalica na odborný dialóg - VIDEO
„Cieľom SEWA je od jej založenia férovosť, spoľahlivosť, stabilita, proklientsky prístup a spravodlivo nastavené cenové podmienky pre všetkých klientov – pre veľkých aj pre malých. Rovnaké podmienky a ceny mala SEWA ešte predtým, než to bolo zákonnou povinnosťou. Férové podmienky dokonca zmluvne garantujeme každému nášmu klientovi,“ uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Jozef Kozák.
Predmetom kontroly bolo preverenie, či SEWA ako organizácia zodpovednosti výrobcov uzatvára zmluvy za nediskriminačných podmienok a či zverejňuje vzor zmluvy a jednotný cenník na svojich internetových stránkach, ako to vyžaduje Zákon o odpadoch.
Neboli nájdené pochybenia
Podľa záverov Slovenskej inšpekcie životného prostredia boli všetky preskúmané zmluvy spoločnosti SEWA s výrobcami obalov a neobalových výrobkov uzatvorené za rovnakých, transparentných a zákonom predpísaných podmienok.
Recyklačná hala na spracovanie textilného odpadu má vyrásť pri chránenej lokalite Šúr, obyvatelia sa búria
„Slovenská inšpekcia životného prostredia skonštatovala, že všetky skontrolované zmluvy SEWA s výrobcami obalov a výrobcami neobalových výrobkov boli uzatvorené za rovnakých, nediskriminačných podmienok a že SEWA účtovala výrobcom zverejnené zmluvné sadzby,“ potvrdil Kozák. Inšpekcia zároveň nenašla žiadne pochybenia v plnení kontrolovaných zákonných povinností. SEWA dlhodobo presadzuje férové prostredie na trhu odpadového hospodárstva.
„Misiou SEWA je nielen napĺňať zákonné povinnosti, ale v širšom zmysle prispievať k rozvoju férových pravidiel podnikania na Slovensku. Výsledky kontroly SIŽP sú potvrdením, že konáme v súlade s týmito princípmi – v prospech našich klientov aj spoločnosti,“ uzavrel Kozák.