Hlina vyzýva ministra Takáča, aby prestal klamať malých farmárov. Ak bude v tomto „hnoji“ pokračovať, navezie mu hnoj pred ministerstvo (video)

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) stojí za malými farmármi a plne podporuje protest, ktorý je plánovaný na pondelok 18. marca, pretože je potrebné, aby bojovali za ich práva.

„Kam sme sa to dostali, keď sa minister vyhráža malému farmárovi za to, že povedal pravdu? Ministerstvo jednoducho pokračuje v starých praktikách, podsúva klamstvá zakrývajúce korupciu a nespôsobilosť,“ povedal poslanec NR SR za SaS Alojz Hlina.

Dobytkári sú späť

Farmár, ktorému sa minister Richard Takáč vyhrážal, poukázal podľa jeho slov na to, že štátnym tajomníkom sa stal Vladimír Vnuk, ktorý bol riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry v čase, keď vznikala kauza Dobytkár.

„Problémom sú aj iní zamestnanci, čo znamená, že dobytkári sú späť. Jasne dokazujú, komu Smer, Hlas a SNS vydali naše poľnohospodárstvo. Sú to takí dobytkári, ktorí vedia len okrádať, tunelovať a defraudovať naše aj európske peniaze,“ dodal Hlina.

Poľnohospodári trpia

Poľnohospodári podľa Hlinových slov trpia, pretože sa na dennej báze klame a podvádza.

„Doteraz nedostali malí farmári priame platby, na ktoré majú nárok. Všetko, čo sa deje, je kombináciou neschopnosti a záujmu dostať cez ekonomiku na kolená malých a stredných podnikateľov. Ak bude minister Takáč v tomto hnoji pokračovať, ja mu hnoj naveziem pred ministerstvo,“ dodal na záver Alojz Hlina s tým, že to, čo sa deje v slovenskom poľnohospodárstve, je naozaj zlé, no bude to ešte horšie.