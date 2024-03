Hlina upozornil na alarmujúcu situáciu v poľnohospodárstve, žiada poslanecký prieskum v PPA (video)

Na alarmujúcu situáciu v slovenskom poľnohospodárstve, keď dochádza už k existenčnému ohrozeniu ľudí, upozornil poslanec NR SR Alojz Hlina (SaS). Opoziční poslanci chcú z tohto dôvodu požiadať o zvolanie ďalšieho mimoriadneho výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

„Na výbor chceme zavolať ministra Richarda Takáča, chceme aj poslanecký prieskum v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA),“ povedal Hlina a zároveň poprosil Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru (SPPK), aby vyzvala vládnych poslancov na spoluprácu a otvorenie výboru.

Nefungujúci softvér

Podľa Hlinu zlú situáciu podčiarkuje aj nefungujúci softvér v PPA, ktorý vraj nevie zaznamenať, kto vlastní koľko hektárov.

„Generálnym riaditeľom PPA je človek, o ktorého podnikaní písal nebohý novinár Ján Kuciak. Otázkou teraz zostáva, či systém, ktorý stál 60 miliónov eur, zlyháva pre neschopnosť riaditeľa alebo je to zámer,“ povedal Hlina a zároveň poukázal na to, že systém spravuje skrachovaná Arca Capital, ktorej veriteľom je jedna z dvoch finančných skupín na Slovensku, ktorá má poľnohospodárske záujmy.

Zrušené informačné stretnutie

Poslanec Hlina tiež doplnil, že v týchto dňoch malo byť na poľnohospodárskej univerzite v Nitre informačné stretnutie k vypĺňaniu žiadostí o priame platby.

„Bolo však zrušené, pretože vraj nemajú hotovú metodiku. Presunuli ho o mesiac, keď už nebude mať žiadny zmysel, pretože v tom čase budú mať poľnohospodári už zasiate a zasadené, takže podmienky na splnenie žiadosti už budú mať zrealizované,“ povedal Hlina.

Postupné nabiehanie privatizácie

Hlina poukázal aj na postupné nabiehanie systému privatizácie v poľnohospodárstve.

„Stane sa to tak, že oslabíte malých farmárov a dostanete ich do dlhovej špirály a potom im dá niekto ponuku, ktorá sa neodmieta. A to nie sú moje slová, toto už konkrétne pomenoval jeden z farmárov,“ uviedol Hlina.