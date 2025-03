Hlina kritizuje Takáčove opatrenia proti slintačke a krívačke, nedostatočné sú aj hraničné kontroly – VIDEO, FOTO

Situácia je mimoriadne vážna a Slovensko čelí v súvislosti v výskytom slintačky a krívačky (SLAK) veľkej skúške. Ak to nezvládneme, čakajú nás prázdne maštale. Povedal na pondelkovej tlačovej konferencii pred ministerstvom pôdohospodárstva poslanec strany Sloboda a Solidarita (SaS) Alojz Hlina.

Nedostatočné kroky Takáča

Podľa neho minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč nerobí dostatočné kroky na zabránenie šírenia nákazy a pritom tu hrozí zdecimovanie jeho rezortu.

„Nikto doteraz nedal usmernenie ako sa správať v hybridnej prevádzke, kde máte v blízkosti chovu napríklad reštauráciu,“ povedal Hlina s tým, že nastal čas, aby komunikácia bola jednotná a zodpovedná, aby sme ochránili naše stáda.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Poslanec kritizoval hlavne nedostatočné kontroly na hraniciach. „Bol som sa pozrieť v Medveďove a mám pocit, že teraz sa Maďari chránia pred nami. Na maďarskej strane sú dezinfekčné rohože, u nás nie je nič. Nerobíme to dobre,“ uviedol Hlina. Dodal, že policajné hliadky na slovenskej strane pri hraniciach s Maďarskom a Rakúskom síce sú, ale nikoho nekontrolujú.

„Viete je to vážna vec, a oni to tam len tak odstanú. Za mňa je tá situácia na hraniciach jednoducho prekvapivá,“ konštatoval Hlina. Slovenské poľnohospodárstvo je podľa slov poslanca veľmi krehké a nevyvážené.

Dôležitá je komunikácia

„Obnova chovov trvá niekoľko rokov. Sú tu veľkí hráči, ktorí sú schopní obnoviť svoje chovy, nie však všetci toho budú schopní. Takže ak to nezvládneme tak dôjde k väčšej nevyváženosti chovov v prospech veľkých hráčov a viac sa ešte posilnia. Tí malí chovatelia pri vybití chovov nebudú mať kapitalizáciu na ich obnovu,“ povedal Hlina.

Pri zvládaní SLAK je podľa poslanca dôležitá komunikácia, nakoľko aj oni chcú pomôcť ochrániť poľnohospodárov. „Teraz je tá chvíľa, lebo aj ľudia z opozície si chcú s nimi sadnúť a pomôcť tomu. Dôležité je porovnávať a poučiť sa zo skúseností, či už z Nemecka, alebo Maďarska. Ale treba sa o tom rozprávať, aj my chceme pomôcť zachrániť a ochrániť poľnohospodárov,“ dodal Hlina.

Podľa poslanca Mariána Viskupiča (SaS), všetky takéto situácie majú vplyv aj na cenu potravín, ako to bolo vidieť aj nedávno pri vajíčkach. „Vyplýva to z nedostatku. Závisí to však aj na tom, či to budú len tie tri chovy a podarí sa zastaviť šírenie, alebo by to dlhodobejšie a postihlo by to viac chovov,“ uzavrel Viskupič.