Havarovaný vrtuľník pri Chate pod Rysmi by mal byť ten istý, ktorým Kuffa preletel nad Národným parkom Malá Fatra

Pri nehode vrtuľníka, ktorý 25. mája havaroval pri Chate pod Rysmi vo Vysokých Tatrách, by sa malo jednať o ten istý stroj, ktorým letel štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa (nom. SNS) nad Národným parkom Malá Fatra. Informuje o tom Denník N. Havarovaný vrtuľník s registračnou značkou OK – STR vlastní česká firma Industry-logistic.

Prelet nebol oznámený

Podľa Správy TANAP-u prelet vrtuľníka nad chráneným územím nebol vopred ohlásený. Hovorkyňa TANAP-u Nina Obžutová dodala, že rozhodnutie na prelety v piatom stupni ochrany udeľuje Okresný úrad (OÚ) Prešov. Vedúci odboru životného prostredia OÚ Prešov Miroslav Benko uviedol, že im ako orgánu ochrany prírody a krajiny nebola doručená žiadosť o vydanie rozhodnutia na let vrtuľníkom pre žiadateľa Industry-logistik.

„Takéto rozhodnutie navyše obsahuje aj podmienky, a to plánovaný let oznámiť Správe TANAP-u. Let je zároveň možné vykonať len mimo obdobia ochrany kamzíka, teda mimo obdobia rodenia a vyvádzania mláďat a kamzičej ruje,“ spresnil Benko.

Zásah záchranárov

Posádka záchranárskeho vrtuľníka z Popradu zasahovala v sobotu večer vo Vysokých Tatrách pri Chate pod Rysmi, kde svedkovia nahlásili pád vrtuľníka. Informovala o tom na sociálnej sieti Vrtuľníková záchranná služba ATE, podľa ktorej sa spadnutý vrtuľník nachádzal 150 metrov od chaty.

Tri osoby z vrtuľníka sa v čase príchodu lekárky nachádzali v starostlivosti personálu chaty. Dve osoby boli nezranené, 48-ročný muž utrpel úraz hlavy a odreniny po tele. Leteckí záchranári ho následne previezli v stabilizovanom stave na centrálny príjem popradskej nemocnice.

Prirovnanie k ceste taxíkom

Pre nízky prelet vrtuľníkom ponad NP Malá Fatra so štátnym tajomníkom envirorezortu Filipom Kuffom na palube zasadal 16. apríla Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý očakával vysvetlenie tohto letu. Kuffa mal letieť veľmi nízko v miestach, kde hniezdia chránené orly a sokoly.

Podľa Kuffu však nebolo čo vysvetľovať, nakoľko podľa neho k žiadnemu porušeniu zákona nedošlo. Svoj prelet prirovnal k ceste taxíkom, kde vy nezodpovedáte za šoféra.