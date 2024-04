Taraba sa zastal Kuffu po lete vrtuľníkom a štvorkolkách v chránených lesoch. Môže ísť, kam chce, povedal (video)

Filip Kuffa (nom. SNS) chodí do národných parkov pracovne. Na tlačovej besede takto reagoval minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) na otázky týkajúce sa štátneho tajomníka, ktorý podľa medializovaných informácií letel vrtuľníkom ponad Malú Fatru v čase hniezdenia dravých vtákov, a tiež sa vozil na štvorkolke po národnom parku Poloniny. Podľa šéfa envirorezortu Kuffa z titulu štátneho tajomníka „môže ísť kam chce“.

Taraba zdôraznil, že Kuffa je zodpovedný za zonáciu národných parkov, a robia ju inak, než ich predchodcovia na ministerstve, ktorí podľa Tarabu nezvykli chodiť do terénu.

Točil kolega z ministerstva

„Vy to tu dávate do polohy, ako keby on v rámci svojho voľného času, že nemal čo robiť, tak si povedal, ‚zoberiem si štvorkolku, idem sa teraz voziť po národných parkoch, a čím vyššia zóna (ochrany), tým viac sa tam najazdím‘,“ vravel minister. Dodal, že ak povedia, že nemá nikam chodiť a majú to robiť od stola, tak „budeme to tu robiť od stola, budeme si to tu kresliť, nikto nebude vedieť o čom sa rozpráva, niekto neuvidí žiadneho vlastníka pozemku, nikto nebude vedieť riešiť žiadne vzťahy“.

To, že by Kuffa takto konal z roztopaše, je podľa ministra Tarabu „absolútny hoax“. Zdôraznil tiež, že predmetné video (z letu vrtuľníkom) vzniklo tak, že Kuffu natočil kolega z ministerstva.

„To nie je žiadne, že niekto tajne niekde ho videl, lebo on z roztopašnosti sa išiel voziť. To bola normálna akcia, kde dokonca odtiaľto boli ľudia z ministerstva, takže nič zásadné sa neodhalilo,“ vravel šéf envirorezortu. Dodal, že ak sa Kuffa v budúcnosti rozhodne ísť do vyššie položených lokalít, tak „môžeme mu poradiť, že tam môže šliapať sedem hodín“. Taraba sa ohradil voči naratívu, ktorý je podľa jeho slov podsúvaný, že Kuffa sa vo voľnom čase vozieva po národných parkoch. Podotkol tiež, že Kuffa tam nebol načierno a nik to netají.

Žiadne pochopenie pre papalášizmus

Minister podotkol, že Kuffa by mal čoskoro ísť na výbor Národnej rady SR, dodal, že on sám požiadal, aby rokovanie predmetného výboru bolo otvorené. Taraba akcentoval, že pre papalášizmus nemá žiadne pochopenie, no v tomto konkrétnom prípade nie je náznak niečoho takého.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Kuffa bude na výbore, nech sa páči choďte tam, je vám k dispozícii,“ obrátil sa na prítomných zástupcov médií. Na margo toho, že Kuffovo odvolanie požaduje opozícia a či má štátny tajomník jeho dôveru, Taraba povedal, že je to opozícia, ktorá nemá jeho dôveru, pričom vymenoval viaceré kroky opozície, pre ktoré to tak je.

Na Kuffovo odvolanie vyzýva strana Sloboda a Solidarita, po vyvodení zodpovednosti volá napríklad i Progresívne Slovensko.