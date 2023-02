Firmy mali zo Slovenského pozemkového fondu za éry Smeru zlatú baňu, štát prišiel o milióny eur

Protikorupčné jednotky Slovenského pozemkového fondu (SPF) odhalili podvod so štátnymi pozemkami, ktorý vznikol za bývalého vedenia. Štát pritom prišiel o milióny eur. Generálny riaditeľ SPF Ján Marosz dlhodobo upozorňuje, že v čase, keď fond viedla Gabriela Matečná, sa zámienkou, ako sa jednoducho dostať k štátnemu pozemku, stali ovocné sady.

Bývalé vedenie prenajalo záujemcom lacno pozemky a následne predalo za podmienok, na ktorých mohol prerobiť iba štát. Generálny riaditeľ vyzýva všetkých, ktorí sa netransparentne dostali k pôde za lacný peniaz, aby prišli a veľké výmery poľnohospodárskej pôdy vrátili. Informoval o tom Ján Marosz na dnešnej tlačovej besede.

Štvorcový meter za 0,1185

„Spoločnosť WITOS s.r.o., ktorej konateľom je Matúš Strelec, objavila v SPF tiež svoju zlatú baňu. V čase, keď v Detve obyvatelia a aktivisti bojovali proti otvoreniu ťažby zlata, spoločnosť predložila projekt výsadby ovocného sadu pri jedinej prístupovej ceste do plánovaného dobývacieho priestoru tamojšej zlatej bane. Ak by ťažbu zlata v lokalite povolili, pozemok by pre svoju strategickú polohu okamžite mnohonásobne stúpol na hodnote,“ vysvetľuje Ján Marosz, s tým, že ťažbu v lokalite stoplo ministerstvo životného prostredia.

Generálny riaditeľ SPF Ján Marosz (vľavo) počas tlačového brífingu Slovenského pozemkového fondu (SPF) na tému: Zlatá baňa v SPF za éry SMER-u. Bratislava, 23. február 2023. Foto: SITA/Diana Černáková

Marosz ďalej vysvetľuje, že SPF predal firme WITOS spolu viac ako 280-tisíc štvorcových metrov za 33 251 eur, čo je 0,1185 eur za štvorcový meter, aj keď návrh kúpnej ceny bol na základe posudku 0,20 eur za štvorcový meter.

Štát takto prišiel o takmer 23-tisíc eur. Spoločnosť WITOS s.r.o. sa o pozemky na ovocné sady zaujímala v čase, keď v predmete jej podnikateľskej činnosti nefigurovalo nič, čo by s nimi, prípadne so spracovaním ovocia, súviselo. Ovocné sady poslúžili na získanie pozemkov, ale aj na ťahanie peňazí z eurofondov.

Ovocný liehovar a pálenica

Firma WITOS získala od Pôdohospodárskej platobnej agentúry nenávratný príspevok približne 174-tisíc eur na ovocný liehovar a pálenicu, neskôr získala nenávratný finančný príspevok vo výške cca 112-tisíc eur na výsadbu sadu, od agrorezortu dostala dotácie na zelenú naftu.

„Konateľ firmy WITOS s.r.o. sa rozhodol takpovediac zabiť dve muchy jednou ranou. Pod projekt ovocného sadu ukryl aj pozemky v horskej osade Kyslinky, o ktoré mal už dlhodobo záujem. V Kyslinkách žiadny ovocný sad však nenájdete. Takýto model získavania lacných pozemkov od štátu bol za éry Smeru-SD a SNS určený iba pre vyvolených, bežní ľudia čakali na vybavenie svojej žiadosti aj celé roky,“ konštatuje generálny riaditeľ SPF.

Kontrola zmlúv

Pracovníci SPF skontrolovali desiatky zmlúv o predaji pozemkov na založenie ovocných sadov. Zistili, že reálne vzniklo len 19 sadov, čiastočne iba dva. Až 25 ohlásených sadov nikdy nevzniklo.

„Úlohou SPF je pozemky štátu chrániť, aj preto v ozdravných procesoch pokračujeme,“ dodáva Ján Marosz. SPF spustilo novú službu Protikorupčná linka, ktorá slúži na nahlásenie podnetov v prípade podozrenia z korupčného správania v rámci fondu. Podnety sa dostávajú do rúk zamestnancov odboru boja s korupciou, ktorí ich urgentne riešia.