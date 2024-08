Filip Kuffa a riaditeľ Správy NP Muránska planina podávajú trestné oznámenia, Kiča šíri poplašnú správu

Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa a riaditeľ Správy Národného parku (NP) Muránska planina Jozef Sisák podávajú trestné oznámenia za šírenie poplašnej správy, ktorú zverejnil Michal Kiča (Demokrati) na sociálnej sieti o údajnom masakri Muránskej planiny. Informovalo o tom ministerstvo životného prostredia.

Šírenie poplašnej správy

Podľa Kuffu si „hŕstka pseudoaktivistov, ktorí sa nevedia zmieriť s tým, že sa skončilo obdobie vyciciavania štátu zo strany mimovládnych organizácii, uzurpuje právo rozhodnúť, kto je alebo nie je vinný.“ Vyjadrenia, ktoré šíria sú podľa štátneho tajomníka nepravdivé, rovnako ako dezinformácie o jeho údajnom ohlásení ťažby 500-tisíc metrov kubických dreva v NP Muránska planina.

„Preto sa budem brániť právnou cestou a podávam trestné oznámenie,“ vyhlásil Kuffa. Sisák sa od vyjadrení Kiču rovnako dištancuje a tvrdí, že nič z toho nie je pravda. „Je to vyslovene lož a klamstvo, preto som sa rozhodol podať trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy,“ dodal Sisák.

Kalamitné drevo

Ako ministerstvo ďalej informovalo, pre zanedbanie zákonných povinností žalujú aj predchádzajúce vedenie rezortu, ktoré podľa súčasného vedenia spôsobilo, že iba v NP Muránska planina sa objem kalamitného dreva za rok viac ako zdvojnásobil.

„Suché stromy v dôsledku lykožrútovej kalamity ohrozujú bezpečnosť turistov a zvyšujú riziko lesných požiarov. Envirorezort bude preto pri obnove NP Muránska planina spolupracovať s ochranármi, lesníkmi aj akademickou obcou. Po spracovaní napadnutého dreva sa správa národného parku zameria na obnovu zdravého a odolného lesa,“ priblížil envirorezort a dodal, že umierajúce lykožrútové lesy prejdú po sanácii opätovnou výsadbou.

Personálny masaker

Skladba stromov pritom bude rezistentná na zmenu klímy a kalamitu insektov. Michal Kiča (Demokrati) sa v utorok na svojej sociálnej sieti vyjadril, že sa Kuffa s Tarabom chystajú na masaker Muránskej planiny aj personálne. To, že sa novým riaditeľom Správy NP Muránska planina stal Sisák, je podľa neho neprijateľné.

„Sisák, ktorý vzišiel z neverejného výberového konania, doteraz pôsobil v Lesoch SR, š. p. a má v nich bohatú minulosť,“ uviedol Kiča. Ako pripomenul, Denník N a Nadácia Zastavme korupciu informovali o tom, že v decembri 2017 došlo na expedičnom sklade v Michalovciach k úmyselnej zámene odvezených sortimentov cennejšej dreviny dub za fiktívne lacnejší smrekovec.

Závažné zistenia

„Pokyn na to dal ekonomický námestník OZ Sobrance – Jozef Sisák. Kontrola, ktorú nariadilo generálne riaditeľstvo Lesy SR a vykonali ju 8. januára 2018 traja kontrolóri, zistila závažné skutočnosti,“ upozornil Kiča a spresnil, že prvou skutočnosťou bolo manko v objeme 43,15 kubíka a druhou vstup vedúceho expedičného skladu Michalovce do portálu Webles a vykonanie zámeny dreviny, a to po vykonaní mimoriadnej inventúry kontrolórmi.

Kiča dodal, že zistili aj nesúlad údajov o sortimente dreva, ktorý je aj na kamerovom zázname. „Trestné oznámenie pre podozrenie z prečinu krádeže bolo ale políciou odmietnuté,“ dodal Kiča.

Najhoršia nominácia

Kiča vo svojom statuse uviedol, že ide o kádrovú posilu na Muránsku planinu, ktorá spĺňa predstavy Kuffu a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (SNS) a bude ich priamou zodpovednosťou.

„Kamikadze Sisák, bez akýchkoľvek odborných skúseností z ochrany prírody, prichádza v čase, kedy Kuffa ohlásil masívnu ťažbu viac ako 500-tisíc kubíkov len na Muránskej planine. A nepochybne to bude viac,“ zdôraznil Kiča s tým, že Sisák je jednou z najhorších Tarabových nominácií a zodpovedá zámeru vyťažiť z prírody čo najväčší zisk.