Poľnohospodári si budú môcť od štátu zobrať bezúročnú pôžičku na preklenutie obdobia do vyplatenia priamej podpory (video)

Poľnohospodári a obhospodarovatelia lesa si budú môcť zobrať od štátu výhodnú pôžičku. Vládny kabinet s pripomienkami schválil návrh zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

Vďaka nemu poľnohospodári a lesníci budú mať na preklenutie obdobia do vyplatenia priamej podpory možnosť využiť pomoc od ministerstva financií vo forme návratnej finančnej výpomoci za zvýhodnených podmienok.

Bezúročná pôžička

Návratnú finančnú výpomoc bude poskytovať Slovenská záručná a rozvojová banka z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Novela zákona ide do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní. Ako informoval po rokovaní vlády premiér Robert Fico, pôjde o bezúročnú pôžičku.

„O túto bezúročnú pôžičku budú môcť žiadať poľnohospodári, ktorí buď nemajú žiadne iné úvery, ktoré by ručili priamy platbami. V prípade, že ide o poľnohospodárov, ktorí už majú úvery a ručia priamymi platbami tak budú môcť požiadať banku o poskytnutie bezúročného úveru s tým, že budú ručiť za tento úver iným spôsobom,“ dodal Fico.

Maximálna výška pôžičky

Vláda počíta aj s predĺžením obdobia, kedy budú oslobodení poľnohospodári a potravinári od platenia odvodov. „Momentálne to platí do júna 2024 a my by sme chceli, aby to platilo až do 31. decembra 2024,“ doplnil Fico. Predĺženie obdobia však musí ešte schváliť Európska komisia.

Ako dodal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč, poľnohospodári si budú môcť zobrať od štátu pôžičku do maximálnej výšky 100 tisíc eur, alebo do 70 % priamych platieb, ktoré im prislúchajú za rok 2023. „Pevne verím, že toto rýchlo schválime v národnej rade a budeme môcť robiť ďalšie kroky,“ povedal Takáč.

Navýšenie zamestnancov v PPA

Ministerstvo pôdohospodárstva plánuje poľnohospodárom pomôcť aj navýšením počtu zamestnancov v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) o 70 ľudí. Chce tak zefektívniť proces vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP), kontroly verejného obstarávania, zmenového konania a administrácie žiadostí o platbu.

„Vzhľadom na veľký počet nevyhodnotených žiadostí o poskytnutie NFP a očakávaný prísun žiadostí o platbu, žiadostí o zmenu a očakávaný prísun podkladov k verejnému obstarávaniu, je potrebné posilniť zamestnancov PPA,“ konštatovalo ministerstvo pôdohospodárstva.

Navýšenie počtu zamestnancov v PPA by malo stáť v tomto roku 1,5 milióna eur a v budúcom roku takmer 3 milióny eur.

Finančná stabilita agrosektora

Vládny kabinet taktiež schválil návrh na zabezpečenie spolupráce v oblasti udržania finančnej stability agrosektora. Ten uložil ministrovi pôdohospodárstva, aby vyzval zástupcov bánk a leasingových spoločností na spoluprácu v oblasti udržania finančnej stability agrosektora.

Ministerstvo pôdohospodárstva chce, aby finančné prostriedky poskytnuté žiadateľom priamych platieb, to jest poľnohospodárom, zo strany bánk alebo leasingových spoločností mali predĺženú dobu ich splatnosti do 30. septembra 2024.

Schéma štátnej pomoci

Vládny kabinet taktiež zobral na vedomie poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 8 miliónov eur na implementáciu Schémy štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine.

Cieľom je podporiť pestovateľov vybraných druhov ovocia, zeleniny a strukovín, pestovateľov zemiakov, viniča, chmeľu, cukrovej repy, ostatných vybraných plodín, zakryté plochy a chovateľov rýb. Do konca júna tohto roku má ministerstvo pôdohospodárstva pripraviť schému štátnej pomoci na podporu živočíšnej výroby.