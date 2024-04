Hlina: Téma nezvládnutia vyplácania priamych platieb na kontrolnom dni ministerstva pôdohospodárstva nezaznela

Na kontrolnom dni premiéra Roberta Fica u ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča téma nezvládnutia vyplácania priamych platieb pre farmárov nezaznela, uviedol poslanec NR SR Alojz Hlina (SaS).

„Vedenie rezortu nezvláda, čo je jeho najzákladnejšou úlohou, a teda prerozdeliť poľnohospodárom to, na čo majú nárok. Spôsobuje im to obrovské problémy, pretože sú to peniaze, ktoré potrebujú na úvery, kontokorenty, rôzne termíny,“ povedal Hlina.

Hlina doplnil, že Fico začal utorkovú tlačovú besedu po kontrolnom dni na ministerstve so slovami, že oceňuje ministra Takáča za kvalitu sociálneho dialógu s poľnohospodármi.

„Tá však spočíva v tom, že minister podáva trestné oznámenia na poľnohospodárov. Toto je nová doba, keď minister, ktorý im má slúžiť, podáva trestné oznámenia a ešte je za to aj ocenený predsedom vlády,“ povedal Hlina s tým, že situáciu na ministerstve dokresľuje aj fakt, že rezort, ktorý má na starosti potraviny, opäť obsadili ľudia z kauzy Dobytkár.