Europarlament schválil nové opatrenia, pomôcť majú Ukrajine aj európskym farmárom

Európsky parlament v utorok schválil predĺženie dočasných opatrení na liberalizáciu obchodu s Ukrajinou a zároveň opatrenia na ochranu poľnohospodárov EÚ.

Zákonodarcovia podporili predĺženie pozastavenia dovozných ciel a kvót na ukrajinské poľnohospodárske produkty o ďalší rok, do 5. júna 2025, s cieľom podporiť krajinu uprostred pokračujúcej ruskej agresie.

Podľa nového nariadenia však môže Európska komisia rýchlo konať a uložiť akékoľvek opatrenia, ktoré považuje za potrebné, ak dôjde k výraznému narušeniu trhu EÚ alebo trhov jedného alebo viacerých členských štátov EÚ v dôsledku dovozu z Ukrajiny.

Núdzová brzda

V rámci posilnených ochranných opatrení na ochranu poľnohospodárov EÚ môže Komisia spustiť núdzovú brzdu pre mimoriadne citlivé poľnohospodárske produkty, konkrétne pre hydinu, vajcia, cukor, ovos, krúpy, kukuricu a med.

Ak dovoz týchto produktov prekročí priemerné objemy dovozu zaznamenané v druhej polovici roku 2021 a počas celého roka 2022 a 2023, clá môžu byť znovu zavedené.

Trvalá liberalizácia obchodu

V rámci dohody o nových pravidlách sa Komisia zaviazala, že čoskoro začne rozhovory s Ukrajinou o trvalej liberalizácii obchodu a že europarlament bude do tohto procesu úzko zapojený. Teraz musí nariadenie ešte formálne schváliť Rada.

„Som rád, že sa v EÚ našlo riešenie, ako pomôcť Ukrajine pri vývoze jej výrobkov na európsky trh a zároveň zohľadniť obavy aj našich poľnohospodárov z toho, že lacnejšie ukrajinské výrobky môžu trh narušiť,“ podotkol slovenský europoslanec Vladimír Bilčík.

„Ukrajina čelí ťažkým obdobiam pre prebiehajúcu ruskú agresívnu vojnu. Preto by sme jej mali naďalej pomáhať aj tým, že jej uľahčíme predaj svojich poľnohospodárskych výrobkov v EÚ bez dodatočných nákladov, a to aspoň do júna 2025. Zároveň sa zaviedli ochranné opatrenia na ochranu poľnohospodárov v EÚ, ak ich dovoz ukrajinských produktov začne príliš negatívne ovplyvňovať. Týmto spôsobom môžeme zabiť dve muchy jednou ranou: pomôcť Ukrajine a zabezpečiť, aby bolo postarané aj o našich poľnohospodárov,“ nadviazal v súvislosti s touto témou ďalší slovenský europoslanec Jozef Mihál.