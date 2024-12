Európsky parlament schválil flexibilné využitie fondov EÚ na obnovu po prírodných katastrofách, odobril aj pomoc poľnohospodárom postihnutým záplavami

Európsky parlament (EP) schválil dva nové zákony, ktoré majú urýchliť financovanie obnovy po prírodných katastrofách, ku ktorým došlo po 1. januári 2024. Návrh regionálnej núdzovej podpory obnovy, známy ako Restore (Obnova), umožní krajinám Európskej únie (EÚ) efektívnejšie riadiť európske fondy regionálneho rozvoja (EFRR) a kohézne fondy na obnovu.

„EFRR EÚ by mohol financovať projekty obnovy až do výšky 95 % ich celkových nákladov,“ uvádza návrh. Navyše, dodatočné predbežné financovanie vo výške až 25 % z celkovej sumy by poskytlo rýchlu likviditu.

Kompenzácia strát

Zákon tiež flexibilne využíva Európsky sociálny fond Plus na financovanie pracovných schém a zabezpečenie základných životných potrieb. V návrhu sa očakáva mobilizácia troch miliárd eur prostredníctvom predbežných platieb na obdobie rokov 2025-2027.

EÚ umožní krajinám s nevyčerpanými peniazmi z programov rozvoja vidieka urýchlene použiť tieto zdroje na kompenzáciu strát poľnohospodárov, vlastníkov lesov a malých a stredných podnikov pôsobiacich v týchto sektoroch. Podmienkou je, že musia čeliť zničeniu najmenej 30 % ich výrobného potenciálu v dôsledku katastrofy.

Financie budú vyplácané jednorazovo a plne hradené z fondov EÚ, konkrétne z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). Cieľom je poskytnúť konkrétnu a rýchlu podporu príjemcom, ktorým budú platby uskutočnené do konca roka 2025. Tento krok má zaistiť, že postihnuté oblasti sa čo najskôr zotavia a obnovia svoju produkciu.

Návrh „Restore“ podporilo 638 poslancov

Spoluspravodajca Andrzej Buła (EPP, PL) zdôraznil, že nový zákon ukazuje na schopnosť EÚ reagovať rýchlo a poskytnúť reálnu pomoc. Europoslankyňa Veronika Vrecionová (ECR, CZ) uviedla, že poskytnutá pomoc je naliehavo potrebná.

Návrh „Restore“ podporilo 638 poslancov, 10 bolo proti a 5 sa zdržalo. Návrh EPFRV získal 644 hlasov, 6 bolo proti a 3 sa zdržali. Návrhy musí schváliť Rada EÚ, aby nadobudli účinnosť po zverejnení. Opatrenia sú reakciou na povodne a požiare, ktoré zasiahli Európu v septembri 2024.

Lucia Yar (PS), europoslankyňa a podpredsedníčka Rozpočtového výboru, doplnila, že legislatíva Restore umožní Slovensku preprogramovať prostriedky z „národnej eurofondovej obálky“ a rýchlo ich nasmerovať tam, kde sú najviac potrebné. Táto flexibilita bude pre Slovensko platná až do konca roka 2025.

Pomoc poľnohospodárom postihnutým záplavami

EÚ zároveň schválila uvoľnenie 227 miliónov eur pre Slovensko na pomoc poľnohospodárom a vlastníkom lesov postihnutým záplavami. Spravodajca EP Michal Wiezik (PS) zdôraznil, že poľnohospodári, ktorým záplavy zničili úrodu, môžu získať až 42 000 eur, ak o pomoc požiadajú v prvej polovici roku 2025.

Upozornil tiež na potrebu urýchleného sprístupnenia týchto finančných prostriedkov. Wiezik tiež pripomenul, že v dôsledku zmeny klímy budú záplavy čoraz častejším javom, a preto je dôležité, aby poľnohospodári mohli príspevky využiť aj na adaptáciu na klimatickú krízu.

Výsledky rokovania s predsedníčkou EK

Predseda vlády SR Robert Fico už 20. septembra informoval o výsledkoch rokovania premiérov krajín postihnutých záplavami s predsedníčkou Európskej komisie (EK) vo Vroclave. „Míting bol krátky, ale mimoriadne efektívny. Predsedníčka EK prišla na stretnutie s návrhom, aby sa v rámci kohézie rozdelilo 10 miliárd eur medzi postihnuté krajiny,“ vyhlásil Fico. Z celkovej sumy získa Poľsko päť miliárd eur, Česko dve miliardy, Slovensko jednu miliardu, Rakúsko pol miliardy a Rumunsko 1,5 miliardy eur.

„Aby som priblížil situáciu, v čom bude spočívať podpora, okrem špeciálnych fondov ako fond solidarity existujú v EÚ aj kohézne fondy, ktoré slúžia na vyrovnanie rozdielov medzi regiónmi EÚ. V rámci kohéznych fondov máme určitý objem peňazí, ktorý patrí nám. EÚ nám hovorí, že je náročné čerpať tieto fondy, preto ponúkla takéto riešenie. Zoberte si z tých peňazí miliardu a my vám garantujeme, že nebude potrebná spoluúčasť štátu. Financie budú teda priamo použité z európskych fondov,“ vysvetlil Fico s tým, že na stretnutí riešili aj otázky, či financie budú smerovať aj na preventívne opatrenia alebo len na odstraňovanie škôd.