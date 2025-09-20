Domaša bude mať nový flexibilný manipulačný poriadok, má pomôcť pri suchu aj v turizme

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) pripravuje nový manipulačný poriadok pre vodnú nádrž Domaša, ktorý prinesie viac flexibility pri regulácii odtoku vody. Na konferencii Quo vadis, Domaša to oznámil generálny riaditeľ SVP Jozef Moravčík. Kompetencie pri hospodárení s vodou prejdú priamo na podnik, ktorý bude rozhodovať nielen pri povodňových prietokoch, ale aj pri nízkych stavoch vody.
Manipulačný poriadok
Podľa SVP je cieľom manipulačného poriadku nielen bezpečná prevádzka vodného diela, ale aj udržanie vody pre suché obdobia a podpora rekreačnej funkcie nádrže. „Doteraz sme museli pri každej zmene hladiny čakať na odsúhlasenie okresným úradom. Po novom budeme môcť priamo reagovať na hydrologické podmienky a regulovať odtok podľa aktuálneho stavu,“ uviedol Moravčík. Dodal, že nový poriadok už prerokovali so Slovenskými elektrárňami aj Slovenským rybárskym zväzom. Predložiť ho plánujú začiatkom októbra na Okresný úrad v Prešove.
Na Domaši sa bude postupne znižovať odtok vody, cieľom je lepšie hospodárenie s vodou
Minister investícií a regionálneho rozvoja Samuel Migaľ označil Domašu po krachu Bukózy za prakticky jediný väčší zdroj príjmu pre ekonomiku regiónu. Ocenil preto krok SVP a zdôraznil, že flexibilnejšia manipulácia s vodou je kľúčová pre rozvoj regionálneho cestovného ruchu. „Počet prenocovaní na Domaši klesol počas tohtoročnej sezóny o polovicu. Ak chceme, aby Domaša lákala turistov, musíme sa o ňu starať a zabezpečiť stabilnejšie podmienky,“ vyhlásil minister.
Výstavba prístavísk
Starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ označil pripravované zmeny za zásadný posun. „Kým teraz sme na reálne kroky čakali mesiace, nový poriadok umožní pružnejšie reagovať na suchá či intenzívne zrážky. V lete sme sa dostali na minimum prenocovaní, preto veríme, že zmena prinesie svetlo na konci tunela,“ povedal Kapraľ.
Konkretizoval, že kým v júli a auguste minulého roka zaznamenali v rekreačnej oblasti Dobrá viac ako 5 900 prenocovaní, počas tohto leta klesol ich počet na zhruba 2 200 prenocovaní. „Je to dôsledok toho, že v Domaši nebola voda a ľudia rušili pobyty nielen u nás, ale v rámci celej Domaše,“ dodal starosta.
Projekt odkanalizovania obcí pri Domaši sa stal strategickou prioritou štátu, ochrániť chce zdroj pitnej vody
Migaľ zároveň potvrdil, že v budúcom roku sa má začať s výstavbou 12 prístavísk financovaných z eurofondov. Rezort v tejto súvislosti na základe požiadavky Prešovského samosprávneho kraja upravil výzvu, ktorá umožní financovanie tohto zámeru. „Nové prístaviská majú zvýšiť záujem o vodné športy a dopravu, čo môže pritiahnuť ďalších turistov,“ skonštatoval minister. Témou bola aj údržba brehov a prenájom pozemkov na pobreží vodnej nádrže, ktoré obce získali od SVP do nájmu, čo im umožní žiadať o dotácie z eurofondov.