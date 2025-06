Projekt odkanalizovania obcí pri Domaši sa stal strategickou prioritou štátu, ochrániť chce zdroj pitnej vody

Projekt odkanalizovania obcí v okolí vodného diela Veľká Domaša bol oficiálne zaradený medzi strategické priority Slovenskej republiky. Iniciátorom rozhodnutia je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Cieľom je zlepšiť environmentálny stav nádrže a ochrániť vodný zdroj určený na zásobovanie východného Slovenska pitnou vodou.

Urýchlenie povoľovacieho procesu

Projekt na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v Pečovskej Novej Vsi podporila vláda. Na príprave projektu bude MIRRI spolupracovať s Ministerstvom životného prostredia SR a envirofondom. V prvej fáze sa zabezpečí financovanie technickej pomoci, vrátane projektovej dokumentácie pre výstavbu verejných kanalizácií a vodovodov v 18 obciach regiónu.

„Rezort životného prostredia dostal za úlohu do 31. decembra 2025 zabezpečiť úverové financovanie technickej pomoci z Environmentálneho fondu, najmä projektovej dokumentácie,“ uviedol premiér Robert Fico, podľa ktorého by sa projekt mohol zaradiť aj medzi strategické investície, čo by urýchlilo povoľovacie procesy.

Minister regionálneho rozvoja Samuel Migaľ pripomenul, že Domaša bola pôvodne budovaná ako strategický zdroj pitnej vody pre východné Slovensko. „Musíme sa starať o kvalitu vody, ktorá je v Domaši. Bohužiaľ, do tejto nádrže sa doteraz často dostávala splašková voda a absentovala základná infraštruktúra. Dnes sme spravili významný krok k tomu, aby sa to zmenilo,“ uviedol Migaľ.

Podmienka pre čerpanie eurofondov

Deň pred rokovaním vlády bola v Stropkove podpísaná spoločná deklarácia o spolupráci medzi dotknutými obcami a mestom k projektu Čistá Domaša. Cieľom dokumentu je koordinovať prípravu projektovej dokumentácie, ktorá je nevyhnutnou podmienkou pre čerpanie financií z európskych fondov.

„Vieme dobre, že samotná príprava projektu je často náročnejšia ako výstavba. Je to dlhá cesta, ale ak chceme, aby bola Domaša čistá a obce napojené na kanalizáciu, musíme začať dôkladnou prípravou,“ povedal primátor Stropkova Ondrej Brendza.

Finančná pomoc pre samosprávy

Súčasťou podpory bude aj finančná pomoc pre samosprávy, ktoré ešte nemajú pripravenú technickú dokumentáciu. Na vypracovanie dokumentácie poskytne podľa Migaľa envirofond obciam výhodné nízkoúročné pôžičky. Tieto náklady sa neskôr stanú oprávnenými výdavkami pri samotnej realizácii z európskych fondov.

„Moja predstava je, že do konca tohto roka by mohla byť pripravená projektová dokumentácia a na jar 2026 by sme mohli začať s výstavbou. Budem veľmi rád, ak by sme koncom budúceho roka mali Domašu odkanalizovanú,“ dodal Migaľ.