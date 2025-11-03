Do podtatranských obcí a miest sa vďaka miestnej akčnej skupine dostalo takmer 2,5 miliónov eur

Obciam, mestám, malým a stredným podnikateľom pod Tatrami sa s pomocou dotácií podarilo realizovať spomínaných viac ako 40 projektov.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Pohľad na Námestie svätého Egídia v Poprade počas mimoriadnej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom (2019-nCoV) na Slovensku. Poprad, 20. marec 2020.
Pohľad na Námestie svätého Egídia v Poprade. Foto: archívne, SITA/Radoslav Maťaš
Poprad Lesy a lesníctvo Regionálne správy z lokality Poprad

Dokopy 43 projektov za 2,48 milióna eur pre ľudí pod Tatrami. Taká je bilancia výsledku činnosti miestnej akčnej skupiny (MAS) Pro Tatry za posledných deväť rokov. Uvedená suma prichádzala v podobe nenávratných finančných príspevkov na územie jej 15 členských obcí postupne od prvej výzvy v roku 2019 po tento rok z dvoch eurofondových programov, z Programu rozvoja vidieka a programu IROP. Vďaka tomu vznikli nové i rekonštruované cyklocesty, chodníky, či obnovovali sa autobusové zastávky.

Viac ako 40 projektov

Obciam, mestám, malým a stredným podnikateľom pod Tatrami sa s pomocou dotácií podarilo realizovať spomínaných viac ako 40 projektov. „Zhodli sme sa, že napriek ťažkostiam a zdržaniam pri rozbehu programovacieho obdobia tieto peniaze, ktoré vo forme podpory projektov cez nenávratné finančné príspevky prišli do regiónu, nie sú malé a stálo to zato,“ skonštatoval ešte v októbri manažér kancelárie MAS Ladislav Sisák po stretnutí so zástupcami členov akčnej skupiny.

Rozbeh programovacieho obdobia pre slovenské MAS podľa neho sprevádzali rôzne administratívne zdržania a ťažkosti a realizáciu projektov spomalila aj pandémia ochorenia COVID. Riadiace orgány však predĺžili programové obdobie do roku 2025, hoci pôvodné časové rozmedzie bolo nastavené na roky 2014–2020.

Rekonštrukcia a výstavba

V čerpaní nenávratných dotácií sa na prvom mieste umiestnilo mesto Vysoké Tatry, ktorému sa podľa MAS-ky podarilo zužitkovať 292-tisíc eur. Dotácie išli na rekonštrukciu Domu smútku v Novom Smokovci a rekonštrukciu chodníka v Tatranskej Lomnici. Podtatranská obec Gerlachov získala napríklad dokopy takmer 195-tisíc eur, ktoré využila na výstavbu chodníka, veľkú rekonštrukciu multifunkčného ihriska i nákup komunálnej techniky.

Neďalekým Batizovciam sa podarilo získať štyri nenávratné finančné príspevky dokopy v sume takmer 236-tisíc eur. Išli na projekty výstavy a modernizácie autobusových zastávok, nového parkoviska pred obecným úradom i nového chodníka a na vynovenie sály kultúrneho domu.

Slovenské masky musia teraz podľa Sisáka znova požiadať o štatút miestnej akčnej skupiny pre ďalšie programovacie obdobie. Termín podania žiadostí je do 16. februára 2026. Riadiaci orgán má potom 30 dní na vyhodnotenie a rozhodnutie. „Ak znova získame štatút MAS, vo vyhlasovaní výziev pre región budeme pokračovať,“ konštatuje občianske združenie. Jeho úlohou ale bude prežiť prechodné obdobie, keď chod a prevádzka miestnych akčných skupín nebudú môcť byť financované z projektových zdrojov.

​Miestna akčná skupina (MAS) je partnerstvo verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré pôsobí na konkrétnom území súvisle spojených obcí. Jej cieľom je rozvíjať vidiecke a miestne komunity „zdola nahor“, teda prostredníctvom nápadov a potrieb miestnych ľudí. MAS fungujú vo všetkých krajinách Európskej únie a pracujú na princípoch LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale), teda prepojení medzi aktivitami rozvoja vidieckeho hospodárstva.

Okruhy tém: Bilancia Dotácie Eurofondy IROP pandémia Covid-19 Rekonštrukcia Výstavba
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk