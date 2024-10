Ďalší útok medveďa? Tomáš sa údajne snažil so šelmou aj bojovať

Pri obci Budimír malo dôjsť údajne k ďalšiemu útoku medvedice. Muž sa išiel prejsť do lesa, keď ju zbadal spolu s mláďatami. Informuje TV Joj vo svojej reportáži zverejnenej na stránke Noviny.sk.

Medvedica sa mala vyrútiť z rokliny

„Zbadal som na kopci dve malé medvieďatá, zamrzol som, že čo mám teraz robiť,“ uviedol napadnutý Tomáš, ktorý stál na mieste bez pohnutia. Medvedica sa podľa neho mala vyrútiť z rokliny.

„On sa proste vyrútil pomaličky, začal kráčať, zastal postavil sa na zadné, pozeral na mňa, rozbehol sa, pohrýzol ma do nohy, odhodil ma do diaľky a už si nepamätám nič. Keď som sa zobudil som cítil strašné teplo na nohe,“ opísal Tomáš.

Keď sa po útoku prebral, zavolal si pomoc

Muž sa vraj dokonca pokúšal s medvedicou bojovať. „Pred medveďom neujdete, to nie je šanca, a ten medveď keď ma zbadal to ako keby býk červenú zbadal. Nenormálne agresívny. Ja som ho chytil za hlavu ako ma pohrýzol, ale odhodil so mnou,“ dodal zranený muž.

Keď sa po útoku prebral, zavolal si pomoc. Rýchlo ho našli vďaka výstrelom a hasiči na štvorkolke ho zniesli z lesa do sanitky. Ako uviedol Tomáš, má na nohe pohryznutie sedem centimetrov do hĺbky a dva stehy. Či mu zranenia spôsobila medvedica, preverí zásahový tím.