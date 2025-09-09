Chorvátska dedinka sa zapísala do Guinnessových svetových rekordov vďaka trojkilometrovej štrúdli - FOTO

Malá chorvátska dedina Jaškovo sa v sobotu zapísala do Guinnessových svetových rekordov vďaka najdlhšiemu reťazcu štrúdlí na svete, ktorý meral viac ako tri kilometre.
Na prípravu tohto unikátneho reťazca boli použité dve tony múky a tri tony jabĺk. Po dôkladnom overení a spočítaní bolo zistené, že celkovo bolo vytvorených 8 940 štrúdlí, čím bol ustanovený nový svetový rekord 3 136 metrov, uviedla Paulina Sapinská, rozhodkyňa Guinnessových svetových rekordov.
Štrúdle, tradičné pečené dezerty podľa regionálneho receptu, boli počas tradičného festivalu Strudelfest ukladané do línie miestnymi obyvateľmi a dobrovoľníkmi.
„Pracovali veľmi tvrdo,“ povedala Monika Ivisová, jedna z niekoľkých tisícok návštevníkov podujatia. „Chutia výborne,“ dodala. Ako zdôraznila županka Karlovackej župy Martina Furdeková Hajdinová, štrúdle sú symbolom miestnej tradície a takéto podujatia pomáhajú rozvoju vidieckych oblastí. Štrúdle použité na vytvorenie rekordu sa rozhodli darovať rôznym inštitúciám, organizáciám a ľuďom v núdzi.
Jaškovo, vzdialené 66 kilometrov juhozápadne od Záhrebu, už pred desiatimi rokmi držalo svetový rekord s líniou štrúdlí, ktorá merala viac ako 1 479 metrov.
Predchádzajúci rekord z roku 2019 držal chorvátsky Sisak, kde reťazec takmer šiestich tisícok štrúdlí meral viac ako 1 762 metrov.