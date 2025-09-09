Chorvátska dedinka sa zapísala do Guinnessových svetových rekordov vďaka trojkilometrovej štrúdli - FOTO

Na prípravu tohto unikátneho reťazca boli použité dve tony múky a tri tony jabĺk.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Apple strudel
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Chorvátsko Zaujímavosti z vidieka Nezaradené z lokality Chorvátsko

Malá chorvátska dedina Jaškovo sa v sobotu zapísala do Guinnessových svetových rekordov vďaka najdlhšiemu reťazcu štrúdlí na svete, ktorý meral viac ako tri kilometre.

Na prípravu tohto unikátneho reťazca boli použité dve tony múky a tri tony jabĺk. Po dôkladnom overení a spočítaní bolo zistené, že celkovo bolo vytvorených 8 940 štrúdlí, čím bol ustanovený nový svetový rekord 3 136 metrov, uviedla Paulina Sapinská, rozhodkyňa Guinnessových svetových rekordov.

Štrúdle, tradičné pečené dezerty podľa regionálneho receptu, boli počas tradičného festivalu Strudelfest ukladané do línie miestnymi obyvateľmi a dobrovoľníkmi.

„Pracovali veľmi tvrdo,“ povedala Monika Ivisová, jedna z niekoľkých tisícok návštevníkov podujatia. „Chutia výborne,“ dodala. Ako zdôraznila županka Karlovackej župy Martina Furdeková Hajdinová, štrúdle sú symbolom miestnej tradície a takéto podujatia pomáhajú rozvoju vidieckych oblastí. Štrúdle použité na vytvorenie rekordu sa rozhodli darovať rôznym inštitúciám, organizáciám a ľuďom v núdzi.

Jaškovo, vzdialené 66 kilometrov juhozápadne od Záhrebu, už pred desiatimi rokmi držalo svetový rekord s líniou štrúdlí, ktorá merala viac ako 1 479 metrov.

Predchádzajúci rekord z roku 2019 držal chorvátsky Sisak, kde reťazec takmer šiestich tisícok štrúdlí meral viac ako 1 762 metrov.

Okruhy tém: Guinnessove svetové rekordy štrúdľa
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk