Najčastejšie chyby pri kŕmení mačiek. Čo robia majitelia s dobrým úmyslom, no škodí to?

Správne kŕmenie mačky neznamená len naplniť jej misku granúl. Stačí zopár drobných chýb a u vášho domáceho miláčika sa môže objaviť obezita, problémy s obličkami alebo nedostatok dôležitých živín. Mačky majú špecifické nároky na výživu a to, čo považujeme za prejav lásky, im môže v skutočnosti viac uškodiť než pomôcť.
Mnohí majitelia pristupujú k mačke ako k dieťaťu – pridajú jej niečo zo stola, dovolia jej maškrtiť celý deň alebo jej nalejú trochu mlieka „za odmenu“. Lenže mačací organizmus funguje inak ako ten ľudský. V nasledujúcich riadkoch si preto rozoberieme najčastejšie chyby, ktoré ľudia robia pri kŕmení mačiek, a poradíme, ako sa im vyhnúť. Pretože vyvážená strava je základom spokojného, vitálneho a dlhého života vášho štvornohého spoločníka.
Pozrite si aj video
1. Neustále plná miska = rýchla cesta k obezite
Jednou z najčastejších chýb je, že majitelia nechávajú misu s granulami neustále plnú. Mačka si tak môže kedykoľvek odhryznúť a výsledkom býva nadváha či obezita. Tento problém je veľmi rozšírený najmä u bytových mačiek, ktoré majú menej pohybu.
Nadváha nepredstavuje len estetický problém – spôsobuje únavu, neochotu k hre, no predovšetkým zvyšuje riziko cukrovky, srdcových ochorení a problémov s kĺbmi.
Ako to riešiť:
Najlepším riešením je presne odmeriavať porcie podľa veku, hmotnosti a aktivity mačky. Pomôže vám kuchynská váha alebo praktické odmerky. Ak máte doma mačku, ktorá zje všetko naraz, zvážte menšie porcie podávané viackrát denne, prípadne investujte do automatického dávkovača.
2. Nedostatok vody a riziko pre obličky
Divokí predkovia mačiek prijímali väčšinu tekutín z koristi, preto mačky prirodzene nepijú veľa vody. Moderné domáce mačky však často dostávajú suché granule, ktoré obsahujú minimum tekutín. Ak mačka nepije dostatočne, hrozí jej dehydratácia, ochorenia močových ciest a neskôr aj vážne problémy s obličkami.
Ako podporiť pitný režim:
- Vždy zabezpečte čerstvú, čistú vodu.
- Mnohé mačky milujú tečúcu vodu – fontánka môže byť skvelým riešením.
- Do jedálnička zaraďte aj konzervy alebo kapsičky, ktoré obsahujú viac vlhkosti.
3. Ľudské jedlo nie je pre mačky
Možno sa vám zdá milé podeliť sa o jedlo s vašou mačkou, no mnohé potraviny, ktoré jeme my, sú pre ňu toxické. Nebezpečné sú najmä čokoláda, cibuľa, cesnak, hrozno či korenené jedlá.
Navyše časté maškrty a zvyšky zo stola spôsobujú, že mačka prijíma nevyváženú stravu a chýbajú jej dôležité látky.
Čo robiť správne:
Na odmeňovanie používajte špeciálne mačacie maškrty s vysokým obsahom mäsa alebo jednoducho granule, ktoré dostáva bežne – len ich podajte formou hry či tréningu. Tak mačka získa radosť aj motiváciu bez ohrozenia zdravia.
4. Nevhodné krmivo pre špecifické potreby
Nie všetky mačky môžu jesť rovnaké granule. Niektoré majú citlivé trávenie, iné sklony k tvorbe močových kameňov alebo kožné problémy. Univerzálne krmivo preto nemusí byť vhodné pre každého.
Rada na záver:
Ak má vaša mačka zdravotné komplikácie, vždy sa poraďte s veterinárom. Ten vám odporučí diétu alebo špeciálne krmivo prispôsobené jej stavu.
5. Náhla zmena krmiva = tráviace problémy
Ďalšou častou chybou je rýchla zmena značky alebo typu krmiva. Mačky sú v tomto smere veľmi citlivé a prudká výmena môže spôsobiť hnačku, zvracanie alebo úplné odmietnutie novej stravy.
Ako na to správne:
Prechod robte postupne – počas 7 až 10 dní pridávajte nové krmivo do starého, až kým ho úplne nenahradíte.
Kŕmenie ako rituál, nie len povinnosť
Kŕmenie mačky nie je len každodenná rutina, ale aj dôležitý rituál, ktorý ovplyvňuje jej náladu, zdravie aj vzťah s vami. Strava musí byť kvalitná, pravidelná a prispôsobená veku, váhe a zdravotnému stavu.
Mačky síce pôsobia sebestačne a nezávisle, no v otázke stravy sú na človeku úplne závislé. Správne kŕmenie preto netreba podceňovať. Ak sa vyhnete chybám a zabezpečíte mačke vyváženú potravu, odmení sa vám zdravím, vitalitou a šťastným pradením.