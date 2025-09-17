Chcel zrejme vydymiť hniezdiace sršne, v národnom parku spôsobil požiar - FOTO

Podráždené a vyrojené sršne môžu byť nielen pre alergického človeka, ale aj pre deti smrteľne nebezpečné.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Foto: www.facebook.com.
Správa Národného parku Slovenský raj aj na konci leta vyzýva turistov k zodpovednosti počas pobytu v prírode. Uviedla to v súvislosti s požiarom, ktorý bol v uplynulých dňoch lokalizovaný na turistickom chodníku a zároveň cykloturistickej trase v lokalite Bikšová lúka.

Požiar podľa nej s najväčšou pravdepodobnosťou zapríčinil úmyselne iniciatívny návštevník národného parku, ktorý si zaumienil vydymiť sršne hniezdiace v kmeni stromu. Národný park pripomína, že takéto konanie znamená vážne ohrozenie nielen samého seba, ale aj iných návštevníkov, a v neposlednom rade lesných ekosystémov.

„Podráždené a vyrojené sršne môžu byť nielen pre alergického človeka, ale aj pre deti smrteľne nebezpečné. Pád horiaceho stromu mohol spôsobiť vážne zranenia cyklistom, alebo zničenie novovybudovaného altánku či blízko stojacej hospodárskej budovy s uskladneným senom z pokosených lúk,“ zdôraznili ochranári na sociálnej sieti.

Zranenia či materiálne škody v dôsledku požiaru podľa Správy NP Slovenský raj neboli zaznamenané vďaka včasnému spozorovaniu požiaru lesnou strážou národného parku a rýchlemu výjazdu hasičov zo Spišskej Novej Vsi.

