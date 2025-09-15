Mladá matka dvoch detí zomrela po bodnutí sršňom

Zdravotný stav ženy sa rýchlo zhoršil.
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Tragédia otriasla v týchto dňoch obcou Rsavci pri meste Vrnjačka Banja v stredom Srbsku. O život tam prišla 38-ročná matka dvoch detí po tom, ako ju bodol sršeň. Informuje o tom srbský portál Blic.

Keďže bodnutie bolo na krku, zdravotný stav ženy sa rýchlo zhoršil. Napriek snahe o pomoc sa život ženy nepodarilo zachrániť.

Hoci väčšina ľudí má po bodnutí hmyzom iba miernu reakciu, ako je opuch a svrbenie, u niektorých ľudí môžu nastať závažné alergické reakcie, ako je anafylaktický šok, dodáva portál.

