Jeseň je náročnou skúškou pre množstvo živočíchov. Ako postupovať v prípade nálezu vyčerpaného netopiera?

Prichádzajúce jesenné obdobie je náročnou skúškou pre množstvo druhov živočíchov vrátane netopierov. Náhle zmeny počasia či obdobie párenia ich môžu vystaviť zvýšenému stresu a dostať do problémov. Upozorňuje na to Správa Národného parku Slovenský raj, ktorá pred niekoľkými dňami vo svojej Rehabilitačnej stanici pre zranené živočíchy pomáhala netopierovi druhu večernica pozdná.
Národný park pripomína, že domov netopiere nenachádzajú len v jaskyniach a skalných puklinách v prírode, ale aj v mestskom prostredí. „Hoci často čelia predsudkom a obavám ľudí, ide o neškodné a veľmi užitočné tvory. Zbavujú nás dotieravého hmyzu, ktorý tvorí hlavnú zložku ich potravy. Preto si zaslúžia našu pomoc,“ uvádza.
Vo svojej stanici zachraňovali ochranári netopiera, ktorý bol nájdený na dlažbe na námestí v Spišskej Novej Vsi a nebol neschopný vzlietnuť. „Netopier po odchytení spolupracoval ukážkovo, prijímal potravu i tekutiny vo forme vody s glukózou. Keďže bol bez zranení, rýchlo načerpal nové sily a už nasledujúci deň mohol byť vypustený,“ opisujú.
Radia tiež verejnosti, ako postupovať v prípade nálezu vyčerpaného netopiera. „Môžete ho skúsiť odchytiť, no nie holými rukami, do uzavretej krabice s otvormi na prúdenie vzduchu. Aby sa zotavil, pipetou mu môžete podávať spomínanú vodu s trochou rozpustenej glukózy a ako potravu napríklad múčne červy,“ odporúčajú.
Tí, ktorí si na pomoc sami netrúfajú, potrebujú konzultáciu s odborníkom alebo ak má netopier vážnejší problém, môžu kontaktovať pohotovostnú linku Správy NP Slovenský raj pre záchranu živočíchov na telefónnom čísle 0911 485 298. „Naši pracovníci vám poskytnú bližšie inštrukcie, prípadne živočícha od vás prevezmú do odbornej starostlivosti,“ informovali zo správy národného parku.