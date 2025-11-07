Ako na safari. Dvaja muži zabili gravidnú samicu diviaka, strieľali z auta a použili tlmič

Enviropolícia obvinila dvoch mužov z pytliactva. Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboruRoman Hájek, ide o dvoch mužov z okresu Žarnovica. Tí vo februári vo večerných hodinách zabili gravidnú samicu diviaka lesného. Urobili tak v poľovnom revíri Vápenná Mochovce v katastrálnom území obce Malé Kozmálovce v okrese Levice.
„Na zver strieľal jeden z obvinených zo zadného sedadla motorového vozidla so strelnou zbraňou vybavenou tlmičom a puškohľadom, pričom vozidlo v tom čase riadil druhý obvinený. Po usmrtení zveri obvinení miesto opustili a ulovenú diviačicu nechali na mieste,“ priblížila polícia, ktorá tak oboch mužov obvinila zo spáchania prečinu pytliactva spáchaného formou spolupáchateľstva.
Ochranári vyzývajú na zastavenie lovu vlkov, údajne sa stali obeťami politických rozhodnutí - FOTO
Polícia ďalej spresnila, že spoločenská hodnota takto ulovenej gravidnej bachyne predstavuje podľa platnej vyhlášky 810 eur. V prípade, že obvineným preukážu vinu, hrozí im trest odňatia slobody až na tri roky. Enviropolícia vysvetlila, že lov zveri bez platného povolenia je trestným činom bez ohľadu na to, akú hodnotu má ulovená poľovná zver.
„Takéto konanie spôsobuje škodu poľovným združeniam, ktoré sa o zver starajú, a zároveň predstavuje ekologickú ujmu pre celý ekosystém,“ uzavrela enviropolícia.