Aké sú najčastejšie chyby pri domácom výcviku psov? Cvičiteľka radí, ako sa im vyhnúť

Výcvik psa nie je len o učení povelov, ale predovšetkým o budovaní vzťahu a dôvery medzi psom a majiteľom. Pre agentúru SITA to uviedla cvičiteľka psov Katarína Kováčová z výcvikovej školy pre psov dogtrainer. Ako upozornila, mnohí majitelia sa však pri domácom výcviku dopúšťajú chýb, ktoré môžu viesť k nejasnostiam a neochote psa spolupracovať.

Nedôslednosť pri výcviku

Cvičiteľka psov priblížila najčastejšie chyby, ktoré robia ľudia pri domácom výcviku psov.

Vysvetlila, že pes sa učí na základe jasných pravidiel a opakovaní. Ak majiteľ nie je dôsledný a nevyžaduje splnenie povelu vždy a všade, pes sa rýchlo naučí, že nemusí poslúchať.

Typickým príkladom je podľa cvičiteľky povel „ku mne“. Ak ho majiteľ opakuje viackrát bez zabezpečenia toho, aby pes skutočne prišiel, pes si podľa slov cvičiteľky osvojí, že na prvé zavolanie reagovať nemusí.

„Správny prístup? Psa trénovať najprv na vôdzke, aby sme mohli jeho reakciu usmerniť, a až potom skúšať privolanie bez neho,“ odporúča trénerka psov.

Zamieňanie povelov a nejednotné pravidlá



Ako Kováčová ďalej upozornila, psi nerozumejú významu slov.

„Ak raz psa naučíme na povel ‚zostaň‘ a inokedy použijeme ‚čakaj‘ s rovnakým očakávaním, môže to psa zmiasť,“ doplnila cvičiteľka, podľa ktorej je dôležité používať stále tie isté povely a nekomplikovať ich rôznymi obmenami.

Trénerka psov ďalej upozornila na potrebu jasných pravidiel v domácnosti. „Ak je pes raz vítaný na gauči a inokedy za to dostane pokarhanie, nebude rozumieť, čo sa od neho očakáva,“ vysvetlila Kováčová.

Pravidlá by podľa nej mali byť jasné od začiatku a všetci členovia domácnosti by ich mali dodržiavať rovnako. Ako zdôraznila, zákazy by nemali prichádzať až vtedy, keď pes vyrastie a začne byť „príliš veľký na gauč“.

Slabá motivácia

Ďalšou častou chybou je podľa cvičiteľky nedostatok motivácie. Motivácia je podľa Kováčovej kľúčom k úspechu pri výcviku. „Ak pes dostáva jedlo kedykoľvek počas dňa a má hračky stále k dispozícii, nebude mať dôvod reagovať na povely výmenou za odmenu,“ priblížila trénerka psov.

Doplnila, že ak chceme, aby bol pes maškrtami či hračkami nadšený aj vonku, mali by byť tieto odmeny pre neho výnimočné – podávané len pri výcviku a nie ako samozrejmosť.

Ak si majitelia psov nie sú istí, ako postupovať v prípade výcviku, Kováčová odporúča obrátiť sa na profesionálnych cvičiteľov psov, ktorí ponúkajú výcvik poslušnosti, socializácie, agility, obrany, bull športov aj stopy.