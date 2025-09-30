Agresívna veverička terorizuje obyvateľov mestečka. Skoro ma zabila, opísala útok žena - VIDEO

Na Slovensku majú niektorí strach z medveďov, obyvatelia mestečka San Rafael na predmestí San Francisca „bojujú“ s agresívnou veveričkou, ktorá už zranila päť ľudí a dvaja z nich dokonca skončili na pohotovosti.
V nemocnici skončila aj Isabel Campoyová, ktorá pre ABC7 uviedla, že veverička jej skočila na tvár. „Snažila som sa chrániť rukou, ale aj tak sa poriadne ‚vybúrila‘ a všade bola krv,“ opísala svoj nepríjemný incident. V uliciach už na agresívneho „spoluobyvateľa“ upozorňujú varovné nápisy, ktoré začínajú slovami: „Toto nie je vtip.“
Campoyová tvrdí, že veverička ľudí prenasleduje. „Vyzerá milo, ale takmer ma zabila,“ dodala. Svoje „zážitky“ pre spomínanú televíziu opísali aj ďalší. „Bolo to hrozné, skočila mi na nohu a nechcela preč,“ povedala Joan Heblacková a Maria Ayoobová videla, ako spomínaná veverička jednému mužovi skočila na hlavu. „Poškrabala mu ucho a potom sa mu vrhla na nohu,“ doplnila pre KTLA.
Veterinárka Vanessa Potterová pre ABC7 vysvetlila, že veveričky sa naučili, že im ľudia dávajú jedlo. „Prestávajú mať strach, sú zvyknuté na kŕmenie a keď nedostanú jedlo, sú frustrované a môžu byť agresívne,“ dodala.