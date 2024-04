Našu krajinu nemôžu riadiť Bratislavčania, ktorí na východe nikdy neboli – odkaz od Fedora Flašíka (komentár)

Slovensko je krajinou, kde každý región prispieva svojou jedinečnosťou do celkovej mozaiky jej národného dedičstva.

A v tejto malej-veľkej-ale-našej krajine pod Tatrami, čoraz častejšie na verejnosti zaznieva pamätný výrok zosnulého „marketingového mága” Fedora Flašíka (česť jeho pamiatke) z relácie Startitup, že „Našu krajinu nemôžu riadiť Bratislavčania, ktorí na východe nikdy neboli“.

Tento výrok, hoci môže znieť akokoľvek provokatívne, poukazuje na silnejúcu potrebu dôležitej diskusie o reprezentácii regiónov a o decentralizácii moci.

Centrum versus periféria

Ak by som zhrnul túto debatu do jednej otázky, tak jej obsah by znel tak, či centrálna vláda a politici v Bratislave dokážu efektívne zastupovať záujmy obyvateľov vzdialených regiónov.

Je nesporné, že Bratislava ako hlavné mesto má tendenciu byť epicentrom politického diania, čo môže a často aj vedie k nerovnomernému rozvoju a pocitu zanedbávania – tam niekde ďaleko, na druhej strane krajiny.

Potreba lokálnej perspektívy

Argument, že na riadenie krajiny sú potrební ľudia s priamou skúsenosťou z daného regiónu, je veľmi silný. Lokálna znalosť a porozumenie špecifickým problémom môže a určite vedie k lepším a cielenejším riešeniam.

Východ Slovenska, so svojimi špecifikami, si zaslúži byť vypočutý a zastúpený rovnako ako západná časť krajiny.

Smerom k inkluzívnej politike

Inkluzívna politika, ktorá zahŕňa rôzne pohľady a skúsenosti, je kľúčom k prosperite celej krajiny.

Zatiaľ čo je dôležité, aby boli regionálne hlasy a potreby rešpektované, nemali by sme však upadať až do parochializmu (provinčnosť, obmedzenosť, opak univerzalizmu), ktorý by mohol viesť k fragmentácii a slabnutiu našej národnej identity.

Výzva

Výzva, ktorá stojí pred politikmi a nami, občanmi, je nájsť spôsob, ako vyvážiť lokálne a národné záujmy, aby sa každý cítil súčasťou celku a aby bol každý hlas vypočutý aj v ďalekej Bratislave.

„Našu krajinu nemôžu riadiť Bratislavčania, ktorí na východe nikdy neboli“ nie je preto len výzvou pre Bratislavčanov, ale pre všetkých občanov Slovenska, aby pracovali spoločne na budovaní silnej, spravodlivej a prosperujúcej krajiny.