Nastal čas na posun v kariére. Belko prestupom do Nórska tromfol Dúbravku, Muchu aj Kuciaka

Ľubomíra Belka považovali v Žiline za ideálneho odchovanca. Rodák z neďalekého Strečna 13 rokov pôsobil v žilinskom futbale v rôznych vekových kategóriách, posledných šesť rokov bol v A-tíme MŠK.
Stále len 23-ročný Belko sa vypracoval na stabilnú oporu žlto-zelených, bol kapitánom reprezentácie do 21 rokov na ME 2025 na Slovensku a za sebou má aj métu sto ligových štartov.
Derby sa skončilo remízou. Žilina mala Slovan na lopate, no úradujúci majster vyrovnal aj v početnej nevýhode - VIDEO, FOTO
Aj obľúbení hráči a odchovanci však odchádzajú do zahraničia a Belko nie je výnimka. Talentovaný brankár sa dohodol s úradujúcim nórskym majstrom FK Viking Stavanger na viacročnej zmluve.
Rozumný posun
„Potreboval som nový impulz. Bol som v A‑tíme Žiliny šiestu sezónu a tento krok mi prišiel ako rozumný posun vpred. Verím, že budem chytať pravidelne a nepoviem v Nórsku posledné slovo,“ uviedol Ľubomír Belko na klubovom webe MŠK Žilina a fanúšikom odkázal:
„Chcel by som sa poďakovať za podporu počas celého obdobia, ktoré som strávil v klube. Boli ste výborní a snažili ste sa nás podporovať – najmä tí verní, ktorí ste chodili pravidelne na štadión.“
Bero na konci sezóny asi odíde z Bochumu. Chcel by ďalej hrávať v zahraničí, záujem Slovana schladil
29 čistých kont
Belko odchytal za Žilinu v najvyššej slovenskej súťaži 122 zápasov, vychytal 29 čistých kont a inkasoval dovedna 170 gólov. Získal viaceré individuálne ocenenia vrátane titulu Najlepší brankár Niké ligy 2022/2023.
„Obojstranne sme cítili, že v Ľubovej kariére prišiel moment, keď treba spraviť ďalší krok vpred. Transfer sme riešili dlhšie – najskôr to vyzeralo, že z toho nič nebude. Navrhli sme, za akých podmienok by sme to akceptovali. Na základe ďalších rokovaní a aj kvôli Ľubovi, ktorý mal o tento prestup veľký záujem, sme dospeli k obojstrannému kompromisu a akceptovali podmienky nórskeho klubu,“ uviedol športový manažér MŠK Žilina Karol Belaník.
Dúbravka vychytal pre Burnley bod, no zapotil sa. Manchester United mal až 30 striel
Lukratívnejší ako Dúbravka
Žilina v minulosti zrealizovala viaceré prestupy svojich brankárov do zahraničia, ale tento je z nich najlukratívnejší. „Ani Dúbravka, Mucha či Kuciak sa vtedajšími prestupovými sumami nemohli priblížiť k hodnote tohto prestupu. Samozrejme, sú tam aj ďalšie bonusy, ktoré keď sa naplnia, môže ísť o významnú sumu. K tomu máme stanovené aj percentá z ďalšieho predaja,“ dodal Belaník.