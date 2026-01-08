Dúbravka vychytal pre Burnley bod, no zapotil sa. Manchester United mal až 30 striel

Brankár slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Dúbravka bude na stredajší zápas anglickej Premier League 2025/2026 proti Manchestru United dlho spomínať. Nielen preto, že čelil svojmu bývalému tímu, v ktorom kedysi hosťoval z Newcastlu United, ale i preto, že súčasnému mužstvu FC Burnley vychytal proti favoritovi remízu 2:2.
Čoskoro 37-ročný rodák zo Žiliny sa musel v stretnutí poriadne obracať, keďže hostia z manchesterského Old Traffordu sa prezentovali až 30 streleckými pokusmi. Dúbravka musel byť neustále v strehu. Nakoniec ho dokázal prekonať iba slovinský útočník Benjamin Šeško, ktorý strelil oba góly United.
Paradoxne, Burnley malo v zápase len jeden strelecký pokus na bránku, no strelilo dva góly. Pomohol tomu zadák United Ayden Heaven, ktorý v 13. minúte nasmeroval loptu do vlastnej bránky.
„Prehrávali sme 1:2, ale som veľmi spokojný s našou reakciou za tohto stavu. Pre nás je to dobrý bod. Miestami sme bránili ako o život. Práve táto bojovnosť bola dnes večer kľúčová. Išli sme do veľkých extrémov. Za obetavý výkon sme si tento výsledok zaslúžili,“ povedal po stretnutí tréner FC Burnley Scott Parker.
Dúbravka dostal od špecializovaného webu WhoScored.com najvyššiu známku v domácom mužstve: 7,6. Spomedzi všetkých aktérov na trávniku mal štvrtú najvyššiu známku. Burnley je v tabuľke predposledné s osembodovou stratou na záchranu, ManUnited figuruje na 7. priečke.