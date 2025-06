ZSSK sa opäť zapojila do kampane Do práce na bicykli, v žrebovaní je ročný lístok za 1 060 eur

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa aj v tomto roku zapojila do celonárodnej kampane Do práce na bicykli, ktorá je najväčšou iniciatívou na podporu udržateľnej dopravy na Slovensku. Samotná výzva odštartovala 1. júna a potrvá do 30. júna, pričom tímy sa môžu registrovať do 7. júna.

ZSSK sa zapája už siedmy rok v poradí

Ako informovala riaditeľka odboru komunikácie ZSSK Jana Pôbišová, spoločnosť sa do kampane zapája už siedmy rok v poradí. Počas celého júna budú 2- až 4-členné tímy zamestnancov ZSSK dochádzať do práce vlakom, na bicykli, pešo alebo MHD.

Cieľom je podporiť zdravý životný štýl a zároveň znížiť uhlíkovú stopu. „Každoročne sa kampane zúčastňuje vyše 200 zamestnancov ZSSK, čo spoločnosti pravidelne zabezpečuje miesto medzi top 5 firmami,“ uviedol Pôbišová.

Kampaň je každý rok trochu iná

Vlani sa do kampane zapojilo 273 zamestnancov v 84 tímoch, pričom dopravca získal prvenstvo v kategóriách najviac ušetreného CO₂ a najviac prejdených kilometrov verejnou dopravou.

„Kampaň je u nás každý rok trochu iná. Na začiatku vyhodnocujeme, čo fungovalo a čo treba zmeniť. Pridali sme vlastné interné súťaže, vytvorili sme štatistiky, ktoré priebežne zdieľame, aby sme udržali motiváciu a vydržali si celý mesiac evidovať jazdy,“ uviedol interný koordinátor Lukáš Riha.

ZSSK ocení všetkých účastníkov darčekom, najlepších jednotlivcov a tímy odmení cenami bez ohľadu na zvolený druh dopravy. Spoločnosť okrem interných odmien venuje do žrebovania kampane hlavnú výhru – ročný sieťový lístok 1. triedy v hodnote 1 060 eur. Lístok umožňuje neobmedzené cestovanie všetkými vlakmi ZSSK na Slovensku, pričom podmienkou výhry je, že účastník musí dochádzať do práce verejnou dopravou.