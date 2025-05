Do Splitu, do Álp aj do Viedne. ZSSK ponúka v lete možnosti cestovania po Európe

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ponúka aj počas letnej sezóny 2025 možnosti medzinárodného cestovania po Európe. V rámci produktov spoločnosti si môžu cestujúci vybrať medzi výhodnými lístkami na plánované i spontánne cesty. Ako informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický, v ponuke nechýbajú ani sezónne spoje do obľúbeného chorvátskeho Splitu či vysokohorských destinácií v Alpách.

Záujem o medzinárodné cestovanie rastie

Podľa generálneho riaditeľa ZSSK Petra Helexu, zo strany cestujúcich evidujú záujem o medzinárodné ponuky. „Len minulý rok sme prepravili takmer päť miliónov osôb za hranice. Verím, že vďaka overeným produktom, ako je sezónny vlak do Splitu či ponuky Europa Expres, Europa Standard a Europa Regional, si tento pozitívny trend udržíme aj v roku 2025,“ uviedol Helexa.

Produkt Europa Expres ponúka limitované počty cenovo najvýhodnejších lístkov, napríklad z Bratislavy do Viedne od 7 eur, Prahy od 17,50 eura, Berlína od 41,50 eura či Zürichu od 49 eur. Produkt Europa Standard s fixnými cenami počas celého predpredaja, napríklad do Budapešti za 18,40 eura či Prahy za 41,80 eura, je určený pre spontánnych cestujúcich. Na krátke výlety do prihraničia je vhodný Europa Regional, napríklad do maďarskej Rajky sa dá cestovať už za 2,80 eura.

Split, Alpy a nočné spoje do Európy

Sezónny vlak do chorvátskeho Splitu premáva od 30. apríla do 12. októbra. ZSSK ho zabezpečuje v spolupráci s rakúskymi železnicami ÖBB. ZSSK zároveň v spolupráci s partnermi zabezpečuje ďalšie medzinárodné spojenia – napríklad nočné vlaky Nightjet do Nemecka, Talianska či Francúzska s prestupom vo Viedni, ako aj spoje do Poľska s napojením na sever krajiny cez Varšavu.

„Vlak ostáva aj naďalej ekologickým a pohodlným spôsobom dopravy. Cestujúci sa vyhnú dopravným zápcham, môžu relaxovať počas cesty a zároveň prispieť k udržateľnejšiemu spôsobu cestovania po Európe,“ uviedol Drevický.

Lístky na medzinárodné spojenia sú dostupné v pokladniciach ZSSK s komplexným vybavením cestujúcich (KVC) a do niektorých krajín aj online cez e-shop ZSSK a aplikáciu IDeme vlakom. Zákazníci nájdu podrobnosti aj na webe ZSSK.