ZSSK dosiahla vlani čistý zisk takmer sedem miliónov eur, peniaze použije na vlastné investície

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) dosiahla v minulom roku čistý zisk 6,82 mil. eur.

Nárast čistého zisku

V medziročnom porovnaní je to podľa vyjadrení firmy nárast, keďže rok predtým to bol zisk necelých 3 mil. eur. Ešte vyšší zisk mala však v roku 2020, a to 10,6 mil. eur. Roky predtým to bol buď len symbolický zisk alebo strata.

Čiže v posledných rokoch sa jej darí. Spoločnosti sa vlani podarilo v zmysle podmienok novej zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme dosiahnuť primeraný zisk, z ktorého môže väčšinu použiť na reinvestície do ďalších projektov zameraných na zlepšenie poskytovaných železničných služieb.

Minuloročný zisk ZSSK vznikol efektívnym riadením nákladov a zvýšením výnosov, ako aj pozitívnou situáciou na trhu z pohľadu nakupovaných tovarov a služieb. A to aj napriek tomu, že firma čelila zvýšeným cenám energií, či postcovidovému úbytku cestujúcich.

Jeden z troch hlavných podnikov

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Jej 100-percentným vlastníkom je štát, a to prostredníctvom ministerstva dopravy.

Prioritnú časť majetku tvoria železničné koľajové vozidlá, ako rušne, vozne, či vlakové súpravy. Spoločnosť vznikla v roku 2005 a je jedným z troch nástupníckych podnikov jednotných železníc, popri Železniciach SR a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia.