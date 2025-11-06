ŽSR odhalili pamätník venovaný obetiam nehôd na železniciach, uctili si cestujúcich aj zamestnancov - FOTO

V areáli Železničného múzea Slovenskej republiky v starom rušňovom depe Bratislava východ vo štvrtok odhalili pamätník venovaný všetkým, ktorí na železnici prišli o život. Zároveň si na pietnom spomienkovom stretnutí uctili pamiatku železničiarov, ktorí zahynuli pri plnení služobných povinností.
Ako informovala hovorkyňa Železníc SR (ŽSR)Petra Lániková, spomienka patrila nielen tým, ktorí zahynuli pri plnení služobných povinností, ale aj obetiam nešťastí, nehôd a tým, ktorí sa rozhodli ukončiť svoj život na železničných tratiach. Novoodhalený pamätník má byť symbolickým miestom ticha a úcty pre všetkých, ktorých život bol so železnicou spojený.
„Železnica je priestor, kde sa stretáva technika s ľudskosťou. Denne po nej jazdia tisíce vlakov, no za ich pohybom stoja ľudia, železničiari. Sú to ženy a muži, ktorí udržujú túto krajinu v pohybe. A niektorí z nich za to, žiaľ, zaplatili aj najvyššiu cenu,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Ivan Bednárik.
Pietne spomienkové podujatie zorganizovali ŽSR v spolupráci s Odborovou asociáciou výpravcov a dispečerov, Klubom priateľov železníc východného Slovenska a Federáciou strojvodcov SR. Na pietnom akte sa zúčastnili aj predstavitelia Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a ZSSK Cargo, zamestnanci a hostia z prostredia železníc.