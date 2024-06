Zrážka vlakov v Pardubiciach zasiahla železničnú dopravu cez Slovensko, dotkla sa aj spojov z východu krajiny do Česka

Následky tragickej zrážky vlakov v českých Pardubiciach sa v rôznom rozsahu prejavili aj na prevádzke medzištátnej železničnej dopravy cez Slovensko a medzi Slovenskom a Českom.

Obmedzenia a zmeny sa dotkli viacerých spojov na linkách Budapešť Bratislava – Praha a (Humenné) Košice – Žilina – Praha.

Viaceré diaľkové vlaky odriekli

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v tejto súvislosti informovala o opatreniach, ktoré pocítili cestujúci vlakmi aj v susedných krajinách.

Podľa informácií Českých dráh bola železničná doprava cez Pardubice v úseku po Kostěnice v smere Česká Třebová od 8:00 čiastočne obnovená. Vlaky tadiaľ jazdia po jednej koľaji, meškanie diaľkových vlakov v tomto úseku dopravca odhadoval na 10 až 30 minút.

„Nehodová udalosť prerušila v stredu približne o 22:45 dopravu cez stanicu Pardubice,“ uviedla ZSSK.

Viaceré diaľkové vlaky boli odrieknuté alebo išli odklonom. „Vlaky regionálnej dopravy v okolí Pardubíc sú čiastočne nahradené autobusmi,“ poznamenal slovenský národný vlakový dopravca.

Lôžkový vozeň končil v Zámkoch

Zmeny v dôsledku tragédie zo stredajšej noci sa vo štvrtok ráno a dopoludnia dotkli piatich vlakov EuroCity Metropolitan spájajúcich Budapešť, Nové Zámky, Bratislavu, Brno a Prahu. Tri z týchto vlakov boli odrieknuté v úsekoch Praha hlavní nádraží – Česká Třebová a opačne.

Týkalo sa to spojov EC 282 Nové Zámky 4:52 – Bratislava hlavná stanica 5:58 – Praha 10:11, EC 273 Praha 5:44 – Bratislava 10:05 – Budapešť Nyugati pályaudvar (Západná stanica) 12:28 a EC 275 Praha 7:44 – Bratislava 12:05 – Budapešť 14:28.

Vlak EC 271 Brno 6:22 – Bratislava 8:05 – Budapešť 10:28 pokračoval v úseku medzi hlavnými mestami Slovenska a Maďarska v náhradnej súprave. Pri vlaku 276 Budapešť 11:30 – Bratislava 13:55 – Praha 18:13 železničiari z Budapešti nasadili náhradnú súpravu ZSSK od EC 271.

„Lôžkový vozeň, ktorý premáva na linke Košice – Bratislava – Praha, ukončil svoju jazdu v stanici Nové Zámky,“ oznámila ZSSK s tým, že asi 17 cestujúcich náhradne prepravila ďalej v prvej triede.

Vlak sa vrátil do Košíc

Obmedzenia na železniciach pocítili cestujúci aj pri vlakoch z východného Slovenska cez Žilinu do českej metropoly a späť.

Nočný vlak zo stredy na štvrtok EN 442 Slovakia na linke Humenné/Michalovce 19:52 – Praha 7:48 sa vrátil do Košíc ako náhradná súprava za vlak EN 443 Slovakia.

Ten na opačnej trase Praha 22:14 – Michalovce 10:10/Humenné išiel v náhradnej súprave aj s autovozňami do Košíc, meškal približne 245 minút.

Vlak SC 241 Pendolino Košičan Praha 6:00 – Košice 13:53 podľa železničiarov ukončil svoju jazdu už v Třinci. Cestujúci v tejto stanici mohli prestúpiť do rýchlika 345 Kysučan z Ostravy do Žiliny.

Náhradou za vlak SC 241 bol Expres 607 Tatran na linke Bratislava 11:27 – Košice 16:53, ktorý posilnili o dva vozne v úseku Žilina – Košice.

Prestup v Žiline a Třinci

Opačné Pendolino Košičan SC 240 Košice 14:48 – Praha 22:33 odriekli v úseku Košice – Čadca štátna hranica. Náhradou je Expres 610 Tatran na trase Košice 15:07 – Bratislava 20:33, posilnený je o dva vozne z Košíc do Žiliny.

V Žiline si cestujúci prestúpia do rýchlika 342 Kysučan (Žilina 18.34 – Čadca – Ostrava-Svinov 20.13), ktorý počká na Ex 610. „Cestujúci si následne v stanici Třinec prestúpia do kmeňovej súpravy SC 240 (Pendolíno), ktorý bude čakať na vlak R 342,“ priblížila ZSSK.

Národný dopravca zároveň vyjadril úprimnú sústrasť rodinám a blízkym pozostalých po nehode v Pardubiciach. Zároveň praje rýchle a úplné uzdravenie všetkým zraneným.

„Vzhľadom na to, že železničná osobná doprava je považovaná za jednu z najbezpečnejších foriem cestovania, je každá takáto tragédia pre nás o to bolestivejšia,“ dodali železničiari.