Žilinský kraj dokončil rekonštrukciu cesty medzi Oravou a Kysucami za viac ako jeden milión eur

Modernizáciou prešiel viac ako 4-kilometrový úsek.
Oprava cesty, cestári
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ukončil rozsiahlu rekonštrukciu cesty II/520 v obci Stará Bystrica, ktorá spája Oravu a Kysuce. Modernizáciou prešiel viac ako 4-kilometrový úsek, pričom náklady na rekonštrukciu dosiahli viac ako 1,13 mil. eur.

Ako informovala hovorkyňa žilinskej krajskej samosprávy Eva Lacová, rekonštrukcia zahŕňala zosilnenie a modernizáciu samotnej cesty pokládkou novej ložnej vrstvy vozovky a výmenu zdegradovanej obrusnej vrstvy.

„V rámci projektu boli vymenené aj bezpečnostné prvky – oceľové zvodidlá v celkovej dĺžke 2 090 metrov, zrealizované nové záchytné zábradlia a zábradelné zvodidlá na mostoch,“ uviedla hovorkyňa.

Obnovené boli aj mosty

Obnovených bolo tiež 11 rúrových priepustov a dva mostné objekty v katastrálnom území Starej Bystrice. Súčasťou prác bolo aj prečistenie a prehĺbenie cestných priekop a úprava krajníc pre lepší odtok povrchových vôd z vozovky.

Zhotoviteľom rekonštrukcie bola spoločnosť STRABAG, s.r.o., pričom práce prebiehali v skrátenom termíne šiestich mesiacov namiesto pôvodných ôsmich, pričom obnova sa začala v máji tohto roka.

„Ide o frekventovaný úsek cesty, s priemernou ročnou intenzitou dopravy 5 200 vozidiel za 24 hodín. Tento úsek je dôležitou spojnicou Oravy, Kysúc a krajského mesta Žilina, preto sme radi, že sa ju podarilo zrekonštruovať v takomto rozsahu a v predstihu voči zmluvnému termínu,“ povedala predsedníčka ŽSKErika Jurinová.

Financovanie prostredníctvom Interreg

Riaditeľka odboru dopravy ŽSK Gabriela Tisoňová doplnila, že rekonštrukcia vozovky v Starej Bystrici priniesla zvýšenie bezpečnosti a komfortu pre motoristov. Zhotoviteľ zrealizoval rekonštrukciu v skrátenom termíne, čím znížil dopravné obmedzenia pre obyvateľov i návštevníkov obce.

Stavebné úpravy boli financované prostredníctvom Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021 – 2027. Poľským partnerom projektu Žywiecko – čadecký cestný koridor je Powiat Źywiec.

