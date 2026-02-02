Železničná tepna cez Saharu. Alžírsko otvára projekt, ktorý má zmeniť jeho ekonomiku

Alžírsky prezident Abdelmadjid Tebboune v nedeľu slávnostne otvoril takmer tisíc kilometrov dlhú železničnú trať vedúcu cez Saharu, ktorá má slúžiť na prepravu železnej rudy z obrovského ložiska Gara Djebilet na juhu krajiny. Projekt označil za jeden z najväčších strategických počinov v dejinách nezávislého Alžírska.
Geopolitický aj ekonomický význam
Nová trať spojí baňu Gara Djebilet s mestom Bechar, vzdialeným približne 950 kilometrov, odkiaľ bude ruda smerovať ďalej na sever do oceliarní pri Orane. Projekt financuje alžírsky štát a na jeho výstavbe sa podieľalo aj čínske konzorcium, čo podčiarkuje jeho geopolitický aj ekonomický význam.
Cieľom železnice je výrazne zvýšiť ťažbu železnej rudy a posunúť Alžírsko medzi popredných producentov ocele v Afrike. Zároveň ide o kľúčový prvok snahy diverzifikovať hospodárstvo krajiny, ktoré je dlhodobo závislé najmä od príjmov z ropy a plynu.
Rozbeh ťažby
Podľa štátnej skupiny Feraal, ktorá baňu spravuje, by mala produkcia v prvej fáze dosiahnuť štyri milióny ton ročne. Do roku 2030 sa má objem ťažby strojnásobiť na 12 miliónov ton a v dlhodobom horizonte sa počíta až s kapacitou 50 miliónov ton ročne.
Rozbeh ťažby má Alžírsku umožniť výrazne obmedziť dovoz železnej rudy zo zahraničia a podľa miestnych médií ušetriť približne 1,2 miliardy dolárov ročne. Vláda tak projekt vníma nielen ako infraštruktúrny míľnik, ale aj ako základný kameň novej priemyselnej budúcnosti Alžírska.