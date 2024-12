Železničná spoločnosť vypísala nový tender, vysúťažiť chce vlakové zabezpečovače

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vypísala verejnú súťaž na inštaláciu systému Európsky vlakový zabezpečovač (ETCS) do osobných vlakov ZSSK Push-Pull 951 a EJ radu 671.

Ako ďalej vyplýva z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ide o zákazku na zabezpečovacie zariadenie za viac ako 21 miliónov eur.

Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a schválenie vlakového zabezpečovača ETCS Level 2 (European train control system / Európsky vlakový zabezpečovač) do 9 elektrických jednotiek radu 671 pre dopravu cestujúcich na tratiach ŽSR a 10 riadiacich vozňov radu 951 (RV951), s možnosťou uplatnenia si opcie na ďalších 10 elektrických jednotiek radu 671 (EJ671). Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 22. januára do 10:30.

Vlakový zabezpečovač je technické zariadenie, ktoré kontroluje rušňovodiča, či dodržiava limitné parametre jazdy vlaku. V prípade ich porušenia, prekročenia rýchlosti či nereagovania vlak samočinne zastaví.