Železničná doprava medzi Bolerázom s Šaštínom-Stráže bude cez víkend obmedzená pre rekonštrukčné práce

Železničnú dopravu na traťovom úseku Boleráz – Šaštín-Stráže v okresoch Trnava a Senica aj počas tohto víkendu obmedzí výluka. Dôvodom sú avizované rekonštrukčné práce na infraštruktúre nepretržite od piatkového večera od 20:40 do polnoci v nedeľu 19. novembra. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovala, že za dotknuté osobné vlaky zabezpečila náhradnú autobusovú dopravu.

Výluka vlakov od rána do večera

Výluka sa v sobotu 18. novembra týka 18 vlakov počas celého dňa. Začína sa ráno spojom s odchodom zo Senice 4:31 a príchodom do Šaštína-Stráží 4:49, pokračuje spojmi medzi Šaštínom-Strážami a Bolerázom, jazdiacimi do a z Trnavy, od 5:11 do 20:49 a skončí spojom s odchodom zo Šaštína-Stráží 21:31 a príchodom do Senice 21:48.

V nedeľu 19. novembra nepôjde 19 vlakov – počnúc spojmi Senica 4:31 – Šaštín-Stráže 4:49, Šaštín-Stráže 5:11 – Boleráz 6:06 – Trnava 6:24, končiac spojmi Šaštín-Stráže 21:31 – Senica 21:48 a Trnava 22:34 – Boleráz 22:51 – Senica 23:24.

Cestujúci môžu využiť autobusy

„Predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou môže byť 15 minút. V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,“ upozornila ZSSK.

Cestujúci môžu počas víkendového obmedzenia železničnej dopravy za vlaky využiť autobusy na trase Šaštín-Stráže – Borský Mikuláš – Šajdikové Humence – Senica – Jablonica – Buková (Trstín, polesie Raková rázcestie) – Smolenice – Bíňovce – Boleráz a opačne.

Úsek Šaštín-Stráže – Senica – Boleráz má 45 kilometrov, je súčasťou trate Kúty – Trnava dlhej 68 kilometrov. Informácie o aktuálnych výlukách sú zverejnené na www.zssk.sk/vyluky/.