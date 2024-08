Železnice zabezpečia dopravu pre návštevníkov festivalu Lovestream, vo Vajnoroch mimoriadne zastaví päť vlakov

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) bude počas hudobného festivalu LoveStream od piatka 16. do nedele 18. augusta mimoriadne zastavovať vybrané vlaky v železničnej stanici Bratislava-Vajnory. Informuje o tom hovorca ZSSK Dominik Drevický. Festival sa uskutoční na letisku vo Vajnoroch.

Mimoriadne zastavenie piatich vlakov v stanici Vajnory sa bude od piatka do nedele týkať rýchlikov R 838, 840 a 842 z Banskej Bystrice do Bratislavy a medzištátnych vlakov EuroCity EC 272 a 270 z Budapest-Nyugati pu. do Prahy hl. n. Zo stanice Bratislava-Vajnory je miesto podujatia vzdialené približne 20 minút pešou chôdzou.

Po skončení každého festivalového dňa o 1:00 ráno bude k dispozícii vlaková kyvadlová doprava zo stanice Bratislava-Vajnory na stanicu Bratislava hlavná stanica, ktorú zabezpečuje súkromný dopravca. Cestovné lístky je možné zakúpiť vopred na webe festivalu.