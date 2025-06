Začínajú prázdniny a s nimi aj zmeny v doprave: MHD, vlaky aj autobusy idú v Bratislave po novom

S príchodom letných školských prázdnin od 30. júna prechádzajú dopravcovia v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) na prevádzkový režim školských prázdnin. Ako informovala hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) Eva Vozárová, v MHD prichádza aj k čiastkovým úpravám cestovných poriadkov a v regionálnej vlakovej doprave pribudne vlak na trase z Trnavy do Bratislavy. Cestujúci môžu využiť aj letné možnosti na výlety a cyklovýlety.

V železničnej doprave prevádzkovanej dopravcom ZSSK príde k posilneniu linky R50 na trati Trnava – Bratislava hlavná stanica. Zavedený bude nový vlak R 780 (Trnava 6:01 – Bratislava hlavná stanica 6:33). Vlak bude premávať denne a na trase zastaví aj v staniciach Pezinok a Bratislava-Vinohrady. Dopravca LeoExpress bude aj počas leta jazdiť na linkách S70 a R70 (Bratislava – Kvetoslavov) bez zmien.

Autobusy Arriva prejdú na prázdninový cestovný poriadok

Autobusový dopravca Arriva Mobility Solutions bude jazdiť podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny. Zmeny sú zapracované priamo v cestovných poriadkoch, teda nebudú premávať spoje označené znamienkom 10. „Počas prázdnin premáva približne o 13 percent spojov menej než počas bežného roka,“ poznamenala Vozárová. Nepremávajú spoje, ktoré sú prioritne využívané na prepravu žiakov a študentov do škôl.

Od soboty 28. júna až do 2. novembra bude počas víkendov na cezhraničnej linke 901 (Bratislava – Hainburg) zavedená služba rozšírenej prepravy bicyklov v podobe cyklonosiča pre päť bicyklov. Ten bude možné využiť na spojoch označených symbolom bicykla. V sobotu na spojoch o 08:20, 17:20 a 21:20 z Bratislavy a o 08:44, 17:44 a 21:44 z Hainburgu, v nedeľu na všetkých spojoch. Nakladanie a vykladanie bicyklov bude možné na zastávkach Bratislava, Most SNP a Hainburg/Donau, Pfaffenbergweg.

Cestovanie s bicyklom bude jednoduchšie

„Rozšírená preprava bicyklov na cyklonosičoch dopĺňa celoročnú ponuku prepravy bicyklov, ktorá je možná v interiéri autobusov v pracovných dňoch v čase od 9:00 do13:00 a od 18:00 do 6:00. Počas víkendov a štátnych sviatkov sú bicykle v prípade miesta v autobuse prepravované v autobusoch bez časového obmedzenia,“ dodala Vozárová. Zaujímavosťou je, že od 1. júna môžu na cezhraničnej linke 901 cestujúci prepravovať bicykel (aj inú batožinu alebo psa) bezplatne.

Linky MHD v Bratislave budú od 30. júna premávať podľa prázdninových cestovných poriadkov. Ku zmenám však prichádza aj v súvislosti s obnovením premávky petržalskej križovatky Jantárova cesta a Pajštúnska. Všetky zmeny sú zverejnené na stránke Dopravného podniku Bratislava, prípadne IDS BK.

MHD aj na výlety do prírody

Aj v tejto letnej sezóne je možnosť využiť #sMHDpozelenej a dostať sa do známych bratislavských turistických lokalít MHD. Cestujúci môžu využiť linku 43, ktorá premáva medzi Patrónkou a Lesoparkom cez Partizánsku lúku a Železnú studničku, linku 144, ktorá spája Kolibu a Kamzík, pričom odchody linky z Koliby nadväzujú na trolejbusovú linku 44, ktorá spája centrum Bratislavy s Kolibou. Linka 154 spája Horáreň Krasňany s Peknou cestou, kde možno prestúpiť na električku číslo 3.

Na všetkých linkách IDS BK si môžu cestujúci vziať so sebou aj bicykel. Preprava bicyklov vo vozidlách MHD a tiež vo vozidlách regionálnej autobusovej dopravy je možná v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 13:00 a od 18:00 do 06:00, počas sobôt, nedieľ a sviatkov bez časového obmedzenia. „Bicykle sa vždy prepravujú s vedomím vodiča a pri dodržaní pravidiel uvedených v prepravnom poriadku,“ upozornila Vozárová.

Kde a ako zaplatiť za bicykel

Za prepravu bicykla v autobusoch (výnimkou je spomínaná linka 901), električkách, a trolejbusoch sa platí dovozný cestovný lístok, za prepravu vo vlakoch sa platí lístok podľa tarify vlakových dopravcov. Podrobné informácie o cestovaní v IDS BK, aj o všetkých spomínaných zmenách, nájdu cestujúci na webe ww.idsbk.sk.