Oprava cesty pri Prešove si vyžiada dopravné obmedzenia, polícia žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť

V súvislosti so začiatkom opravy cesty I/20 na území mesta Prešov a obce Ľubotice upozorňuje polícia na plánovanú stavebnú akciu, ktorá si vyžiada čiastočnú uzávierku.

Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, dopravné obmedzenia sa týkajú úsekov ulice Prešovská v obci Ľubotice v pravom jazdnom pruhu zjazdu z cesty I/18 v smere na sídlisko Sekčov a ulice Arm. gen. Svobodu v Prešove, konkrétne v úseku medzi McDonald’s a obchodným domom Billa.

„Doprava bude presmerovaná do protismerného jazdného pásu v smere na Košice,“ uviedla polícia. Uzávierka je naplánovaná od soboty 28. júna od 05:00 do nedele 29. júna do 05:00.

„Aj keď ide o víkend, dopravné obmedzenia môžu mať výrazný vplyv na plynulosť premávky,“ upozornila polícia a požiadala vodičov o zvýšenú opatrnosť a trpezlivosť.