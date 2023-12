Výstavbu parkovísk v Banskej Bystrici opäť brzdí bratislavský aktivista Slávik

Banskobystrická samospráva pre chýbajúcich viac ako 7 000 parkovacích miest pripravuje novú parkovaciu politiku, ktorú chce predstaviť obyvateľom v budúcom roku. Zároveň hľadá zhotoviteľa na vybudovanie parkovacích miest na Poľnej ulici v mestskej časti Radvaň-Kráľová.

Ako informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková, projekt výstavby dlho očakávaných parkovísk na Tatranskej ulici už tretíkrát napadlo, vždy v inej fáze konania, bratislavské Združenie domových samospráv (ZDS) na čele s Marcelom Slávikom.

Finančne náročný projekt

Projekt výstavby 227 parkovacích miest za bytovými domami na Tatranskej ulici samospráva vypracovala ešte v roku 2018. Okrem vytvorenia parkovacích plôch sa projekt zameriava na rekonštrukciu chodníkov, vstupov do bytových domov, výmenu obrubníkov, realizáciu verejného osvetlenia, výsadbu zelene a pod.

Keďže ide o finančne náročný projekt, mesto rozdelilo budovanie parkovísk na Tatranskej ulici č. 24 až 64 do niekoľkých etáp. Na prvú z nich je v rozpočte vyčlenených cca 884-tisíc eur.

„Žiaľ, ani po piatich rokoch nie sme v takom štádiu, aby sme mohli začať s výstavbou. Neteší ma, že procesy nevieme urýchliť, a ani ovplyvniť. Je však neuveriteľné, že do všetkých konaní nám vstupuje so svojimi námietkami ZDS na čele s Marcelom Slávikom. Práve to predlžuje lehoty a konania sa naťahujú na dlhé obdobie. Hoci je budovanie parkovísk na Tatranskej finančne náročné, ostáva naďalej našou prioritou. Verím, že aj napriek mnohým komplikáciám ich nakoniec postupne zrealizujeme,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko. ZDS zasiahlo v rámci tohto projektu do posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA) a tiež aj do žiadosti o územné rozhodnutie.

Slávik v ďalšom stavebnom konaní

„Aktuálne máme vydané právoplatné stavebné povolenia pre stavebné objekty prekládok inžinierskych sietí a pre verejné osvetlenie. Stavebné konanie na samotné spevnené plochy parkovísk v súčasnosti stále prebieha. V prípade vydaného stavebného povolenia pre vodné stavby, resp. kanalizáciu a prekládku vodovodu, ktoré trvalo viac ako rok, musí okresný úrad opäť preskúmať rozhodnutie, pretože Slávik sa prihlásil aj do tohto stavebného konania. Zo strany mesta robíme všetko pre to, aby sme sľubovaný projekt zrealizovali do úspešného konca,“ doplnil druhý viceprimátor mesta Martin Majling.