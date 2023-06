Výnimočné otváracie hodiny aj 28 nových vlakov čaká účastníkov Levočskej púti

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vypraví počas Levočskej púte na trati Spišská Nová Ves – Levoča v sobotu 1. a v nedeľu 2. júla celkovo 28 vlakov, ktoré sú zapracované v aktuálne platnom cestovnom poriadku. Informuje o tom v tlačovej správe hovorca spoločnosti Tomáš Kováč. V stanici Levoča bude pokladnica výnimočne otvorená v oba víkendové dni.

Ľudí láka Mariánska hora

Dôvodom, prečo veriaci každoročne v prvý júlový víkend prichádzajú do mesta na východnom Slovensku, je návšteva Mariánskej hory, ktorá sa týči nad Levočou pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie.

Korene mariánskej púte siahajú až do 13. storočia, keď bola na mieste postavená kaplnka, pravdepodobne ako prejav vďaky obyvateľov Spiša za záchranu pred tatárskymi vojskami.

Kostol bol v 20. storočí povýšený na malú baziliku, ktorá nesie názov Bazilika Navštívenia Panny Márie. Každý rok na miesto prichádzajú tisícky veriacich z rôznych kútov Slovenska a sveta. V roku 1995 na Mariánsku horu zavítal aj sv. Ján Pavol II.

Výnimočné otváracie hodiny

Osobné vlaky nebudú zastavovať v Harichovciach ani v Levočských Lúkach a budú vedené tak, aby bolo vytvorené prípoje v Spišskej Novej Vsi od/na vlaky hlavného ťahu Košice – Žilina – Bratislava. Vo vlakoch platia štandardné tarifné podmienky.

Cestujúci si cestovné lístky na vlak budú môcť zakúpiť v ktorejkoľvek stanici v pokladniciach alebo u sprevádzajúceho personálu v zmysle Prepravného poriadku (PP) ZSSK.

V stanici Levoča bude pokladnica výnimočne otvorená v sobotu 1. júla v čase od 11:00 do 19:00 hod a v nedeľu 2. júla v čase od 7:00 do 15:00 hod. Kontrola cestovných dokladov bude prebiehať v Spišskej Novej Vsi a v Levoči už pri nástupe do vlaku, resp. vo vlaku.

Odchody vlakov

Prvé osobné vlaky budú zo Spišskej Novej Vsi do Levoče odchádzať v nedeľu 2. júla o 6:15 hod a v sobotu 1. júla od 7:15 hod, ktorý ide aj v nedeľu. Ďalšie vlaky idú približne v hodinových intervaloch, pričom posledný odchádza v sobotu o 19:15 hod.

Prvé osobné vlaky budú z Levoče do Spišskej Novej Vsi odchádzať v nedeľu 2. júna o 6:37 hod a v sobotu 1. júla od 7:37 hod, ktorý ide aj v nedeľu. Ďalšie vlaky idú približne v hodinových intervaloch, pričom posledný odchádza v sobotu o 19:37 hod.

